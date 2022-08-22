有個閨密叫祖藍｜容祖兒談恩師羅文教誨　爆小學已同黃翠如有恩怨

《有個閨密叫祖藍》第四集邀來王祖藍小學同學容祖兒。在製作組安排的一連串「快速考試」，「孖祖」先後展現了「驚人」運動才能和畫功製作組在祖藍小學老師幫忙下，找到祖藍小學「神級」美術動漫作品「街頭霸床」，並安排「孖祖」聲音導航，祖兒揭出「真‧藝術家」底牌，將多啦A夢及龍貓嚴重「毁容」，連祖兒自己也大呼「冇眼睇」，相當搞笑。

王祖藍與小學同學容祖兒感情深厚，成功通過製作組安排的一連串「快速考試」，了「驚人」運動才能和畫功

除了搞笑，「孖祖」還盡訴心中情，加長版中祖兒大談恩師羅文，並坦言來到今時今日、方能完全明白當日對方教誨：「羅記教我唔好咁緊張人哋點睇自己，好多嘢要放鬆。我有時會走去羅記屋企訴苦講心事，當時我仲覺得（誤會）佢唔理我。」談到「孖祖」小學畢業後重逢，原來也與羅文有關；祖藍透露當他仍在演藝學院讀書，祖兒已入了行，並因羅文演唱會二人同場；祖藍續指當時知道他與祖兒關係的同學仔都八卦祖兒會否認得祖藍，祖藍說：「當時我話：『人哋咁紅，認得都唔認啦』，講完呢句，一打開度門，你就出嚟，你一見到我：『王祖藍』，所以我話祖兒係好好。」

呢個「話當年」環節，仲有唔少「孖祖」昔日嘅相片睇。王祖藍容祖兒仲話全靠小學老師教得好，佢哋今時今日講嘢先可以咁字正腔圓。

製作組找來二人的小學老師及小學同學以錄像或錄音形式「亮相」節目，所有人均對祖兒讚不絕口；其中祖兒小學二年級認識的好友黃翠紅，更含淚分享與祖兒的Precious Moment，令祖兒甚至祖藍都感動得淚如雨下：「我係轉校生，祖兒係我入到間學校，第一個邀請我做朋友，同問我叫咩名嘅人。跟住到大學，佢開始入行、好辛苦。最記得有一晚，佢半夜發開口夢，坐咗起身話：『我要飲珍珠奶茶』，跟住瞓番。作為朋友，佢絕對係兩脇插刀，隨時會伸出緩手，好重情義嘅朋友。」祖兒指與黃翠紅及另一黃姓女同學當時是「三劍俠」，祖兒當年更因翠紅與無綫藝人黃翠如種下「恩怨」：「（翠紅）細個畀妹蝦，我就想打佢個妹，佢個妹就係翠如。」

製作組找來容祖兒小學二年級認識的好友黃翠紅，即黃翠如家姐，含淚分享與祖兒的Precious Moment，令祖兒甚至祖藍都感動得淚如雨下