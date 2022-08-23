Summer Girls｜張嘉欣靠賣性感照賺錢?　老公好支持:我哋關係好好

開電視大搞《Summer Girls》、TVB則有《香港小姐競選》、ViuTV有《口罩小姐選舉》、試當真就有《校花校草》選舉，一個夏天有齊各式各樣的選舉節目，註定了今年有一個充滿歡樂繽紛、陽光氣息的夏天。開電視《Summer Girls》今日（22/08）舉行會見傳媒活動，15位Summer Girls之中不乏一些受網民歡迎的網紅，其中最多人討論的就是，私密片段曾經流出，兼被爆靠賣相月入超過70萬的網紅張嘉欣（Yanni）。今日張嘉欣（Yanni）接受《香港01》訪問時，就激動澄清自己沒有月入70萬。



開電視大搞《Summer Girls》，清一色都係比堅尼女郎。（梁碧玲攝）

張嘉欣被指IG同真人相大出入

自上一次開電視《Summer Girls》探班報道後，有網民於討論區上直指張嘉欣（Yanni）P圖前後差別巨大，她接受《香港01》訪問時回應說：「係咪啲人放大咗？其實我已經唔係P得好勁，身形就冇辦法，但係我個樣唔係大執。」又有網民批評她似大媽，她說：「唔係掛？咁我希望我係一個靚嘅大媽，大媽都可以靚嘅。」

張嘉欣澄清賣相每月收入只有一至兩萬。（梁碧玲攝）

網紅張嘉欣賣相月入70萬？

有關於靠賣相月入超過70萬的事，她澄清說Patreon的系統可以分開不同的訂閱制，會員可以跟據自己需要訂閱支持，但是按下訂閱鍵之後需要付款才可以睇到內容，她說：「唔係新聞出咗我都唔知咁多人訂閱，我都冇收到咁多錢。我諗都係好多人for fun訂閱而令到個數字好似好多，我自己都好surprise。個Patreon運作咗成年，我冇諗過而家先有人講。」她解釋說，要付款過後才算是真正訂閱她，她才會有收入，大家看到的只是數字上的訂閱人數。

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《IT狗》網紅張嘉欣網上賣私相 Patreon隨時月入70萬勁可觀

張嘉欣的$78,665 plan有8個人登記。（截圖）

她續說，扣除了平台分成後其實每個月收入並不算多，說：「老實講冇十萬（每月），一定冇，我有一兩萬已經好開心，我真係可以cap圖畀你睇。最貴個plan係7萬，再加上同平台拆，我唔知點樣證明但係真係冇咁人訂閱，訂閱咗係可以唔畀錢。」

張嘉欣又解釋大尺度性感片段只是觀點與角度不同。（梁碧玲攝）

回應性感片流出

有關早前張嘉欣大尺度性感片段的流出，她就有另一個說法，說：「嗰啲都唔係最貴plan嘅片。佢哋剪接到好似好尷尬咁，我都係介紹呢個生果好好食，就cap咗我食生果個樣。我覺得網民都有腦嘅，可以分析吓是非黑白，我食生果就意識大膽？」購片需要多少錢？她回答：「好睇心情，因為Patreon都好耐冇運作。」

開電視《Summer Girls》15位美女。（梁碧玲攝）

澄清沒有不道德交易：我發誓我真係冇！

有網民經常以「電子雞」稱呼張嘉欣，她澄清道：「冇，我發誓我真係冇！老實講我同我先生關係非常之好，我好少同男仔有好close接觸。我先生點睇？佢叫我唔好理啲人點睇。網絡上面啲人唔使負責，所以佢都好支持我。」有沒有說過養妳，叫妳不要做網紅？她直言：「咁佢要努力啲。」

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