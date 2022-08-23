菊梓喬Hana否認歌手生涯「玩完」：準備出3至4首歌，所以比較忙

35歲歌手菊梓喬（Hana）於2017年加盟TVB Music Group（TMG）（前名：星夢娛樂），一直被指受時任行政總裁何哲圖力捧，獲安排演唱多首劇集主題曲，更試過一年獨唱7首劇集歌，一時榮升TVB劇集歌「御用歌手」；又試過連續三屆蟬聯《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，穩坐「星夢一姐」地位。

何哲圖是Hana伯樂。（資料圖片）

然而Hana「一姐」頭銜不再，隨住2021年2月曾志偉入主無綫（TVB）管理層，伯樂何哲圖離任另起爐灶；去年更有指師妹谷婭溦急起直追，獲公司力捧，連吳若希開口稱讚谷婭溦是「星夢唱將No.1」，Hana勢力大減，大合照都要企側邊。加上聲夢小花炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）風頭一時無兩，長江後浪推前浪，Hana地位更受威脅。

炎明熹。（影片截圖）

Hana去年出過5首劇集歌，其中一首是《星空下的仁醫》片尾曲《我會害怕》，更是何哲圖監製的歌曲。直至今年，Hana為《鐵拳英雄》演唱片尾曲《天荒不老》，並於4月推出《愛無餘地》。此外，Hana今年曾出席《慈善星輝仁濟夜2022》、《警隊慈善音樂會 - 樂韻警聲頌銀禧》，另外又出席過《香港金曲頒獎典禮》，但出鏡率依然大不如昔，更有網友於討論區發文討論此事。

日前有人於討論區發文討論菊梓喬。（討論區圖片）

Hana曾接受《香港01》訪問表示沒有被冷落的感覺，日前她再受訪表示，沒有對網友意見上心，近日忙於出3至4首新歌，故工作非常繁忙，她說：「準備出碟，外購劇同埋其他都有，差不多（出），所以比較忙。」至於被指出鏡率減少，Hana則回答道：「咁啱撞期啫。」

Hana亮相《警隊慈善音樂會 - 樂韻警聲頌銀禧》。（TVB節目截圖）

菊梓喬表示對傳言並不放在心上。（葉兆康攝）

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