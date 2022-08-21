林家謙演唱會 | 陳奕迅暌違9年再現紅館　獨唱《明日》作禮勁感動

林家謙《SUMMER BLUES》紅館騷昨晚（20日）第二場，家謙請來兒時偶像陳奕迅（Eason）任嘉賓，Eason一出場引來全場尖叫，歡呼聲掌聲蓋過歌聲，連家謙都因太興奮謙稱唱得未臻完美，Eason和家謙共合唱兩次《致明日的舞》，最後Eason突然加送一首《今日》給家謙，家謙被感動到雙眼通紅。



9年沒有登上紅館舞台的Eason，昨晚一身粉紅色打扮，配上圓形眼鏡出現，他先出場跟家謙合唱《致明日的舞》，之後他笑問家謙，「我呢個Look正唔正？陳家謙呀，我特登搵個眼鏡跟你㗎！」接著他透露在台底等待時聽到家謙唱到咽哽，他說：「你差啲搞喊埋我呀，真係好感動。」由於觀眾反應熱烈，Eason也忍不住跟觀眾說：「你哋好正！」又迎來巨浪歡呼。

Eason坦言很開心獲邀做家謙演唱會嘉賓，「其實係好多個月之前，你邀請我做你嘉賓，你一問我，我個心已經Yes啦。林家謙係一個好值得大家錫嘅人，單係佢音樂已經散播緊一種治癒。我第一次聽你係《下一位前度》，尤其塞車嗰陣聽，真係可以降燥。」因為家謙頗為沉默，Eason笑指：「我知你係怕醜草......」家謙回答：「唔係呀......我唔覺得係.....」Eason：「我知呀，你個心底裡面都賤賤地.....我哋大家都係St.Jo仔，係咁上下，少少百厭囉.....哈哈哈.....」

接著家謙話自己剛剛因為太緊張，所以唱得麻麻，Eason鼓勵他道：「你想點呀？Live 嘛！係咁㗎喎！你已經做得好好啦！第一次做喎！6場喎阿哥！我第一次都係4場咋！會愈來愈好，唔駛擔心！」觀眾立時歡呼聲又再四起，Eason玩得開心停不了：「唔啱再唱多次囉！」更鬼馬扮Fast foward 倒轉走回原位，兩人重唱多一次《致明日的舞》，開心到觀眾飛起。

唱完之後，Eason叫家謙坐下，指禮物送給他，家謙驚訝到擘大口得個窿，乖乖坐在台上，Eason說：「佢真係唔知㗎！以下呢首歌！我送俾你，送埋比現場大家！」《今日》一曲前奏響起，全場炸裂興奮狂叫，家謙感動得眼濕濕，變回一個小粉絲，坐在紅館台上聽偶像唱歌。

除了Eason外，林欣彤及C All Star亦亮相任嘉賓，林欣彤說：「林家謙我係台下面聽《下一位前度》聽到喊呀！你今日行到上紅館，咁多人愛你，大家覺得林家謙值唔值得呀？」全場大叫：「值得！」她感謝家謙為自己寫了《林中鳥》一曲，每次獻唱都感到自己變得越來越巨大，然後她問家謙：「你可唔可以同我一齊變大呀今次？」家謙笑問：「邊度？變大？」接著兩人蹲下來扮升降台旋轉上升，起歌！

C AllStar跟林家謙合唱: 「留下來的人」「沒明日的恐懼」，C AllStar坦言 : 「唔知點解覺得林家謙係好需要保護，上到台就好自然想拖住佢。」此外謝安琪、徐豪縈、方皓文、岑寧兒、小塵埃，蘇麗珊等均有捧場。

林家謙今日（21日）化身「林+場」，宣布周六（27日）加開一場。演唱會總監馮貽柏表示，今次「安歌」加場， 大家周一（22日）將會見到一個「充滿希望座位表」，九成門票全部公開發售！祝福真正歌迷都可以撲到飛。