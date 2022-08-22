細龍太陳偉琪改名陳思圻　用6位數請命名學博士出手：佢寫咗首詩

陳思圻（原名陳偉琪）自離巢無綫電視（TVB）後轉型做KOL，人氣比以前有增無減。早前與男朋友遊埠歐洲後隨即就參與了開電視《Summer Girls》節目拍攝。



陳偉琪同鄭世豪非常合拍，二人都是《愛回家之開心速遞》受歡迎的角色。(IG@vthechan)

離巢後她轉型做KOL，還與男朋友一同遊埠歐洲。她接受《香港01》訪問時說：「大家見我唔喺香港好耐，都4，5個月，去咗東歐、斯洛伐克、黑山，捷克同埋倫敦、瑞士，感受吓唔同文化。我走咗4，5個月真係好掛住香港啲嘢食。其實男朋友都要返去見吓屋企人同朋友，因為COVID佢都好耐冇返去，亦都係COVID可以work from home先可以去咁耐旅行。」見家長？她回答：「都係，不過就唔係就嚟結婚，冇咁快。結婚就唔係我考慮，睇吓佢表現啦。」

陳思圻（原名陳偉琪）替開電視拍新節目。（梁碧玲攝）

陳思圻（原名陳偉琪）、張明偉替開電視拍新節目。（梁碧玲攝）

陳思圻（原名陳偉琪）去完trip返到香港。（梁碧玲攝）

陳偉琪近來改名做陳思圻，她透露找了一個高人改名，說：「佢係世界唯一命名學博士。」但是陳思圻（原名陳偉琪）就表示師傅不願意透露姓名，說：「佢唔肯講。」這位姓陳？她回答說是。據網上資料顯示，姓陳兼且是「命名學博士」的就只有堪輿家陳咢魁一位，而這位陳咢魁博士就曾經替羅子溢（原名：羅仲謙）和楊茜堯（原名：楊怡）改名，收費一點也不便宜。

開電視《Summer Girls》節目拍攝。（梁碧玲攝）

陳思圻（原名陳偉琪）續說，希望改名能為她帶來新開始，而且她的新名也十分有寓意，她說：「師傅寫咗首詩畀我，係思念美好少年時，圻邊又見百花開。個圻字意思係諸侯分割土地，有唔同邊界，意思係我想做各行各行都會有人幫，都會百花齊放。」她表示自己花了6位數字，專程找這位師傅替她改名，說：「都要嘅，但係有個好開始，值得嘅。」

陳思圻（原名陳偉琪）新名有寓意。（梁碧玲攝）

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