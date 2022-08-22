胡慧冲電話訪問居緬甸港人　揭緬甸KK園區實況：一般都離開唔到

柬埔寨人口販賣案成為近日香港、台灣等地的話題，更有消息指有香港人被困緬甸KK園區內，遭受虐待而從事詐騙，更有不少消息傳出柬埔寨、泰國、緬甸等地會綁架華人入園區。「泰國通」胡慧冲日前（22/08）在YouTube頻道「roger wu」上上載了一條訪問2段，訪問了一位居住緬甸，從事酒吧、機舖的香港人Victor，大爆KK園區的內幕。



（YouTube 頻道Roger wu）

訪問中Victor表示，自己去泰國旅行後認識到泰國女朋友，後來就於緬甸當地開設酒吧、機舖生意，說：「酒吧係類似泰國gogobar嗰種。」他還透露了KK園區看環境，說：「呢啲園區就好似大陸工廠大廈咁，出面有圍牆，入面有齊消費娛樂。基本上入面唔畀影相，想離開都要同保安登記，一般都離開唔到。」

當地華人指「KK園區」是屬於叛軍的地方，(節目截圖)

他續指，這個KK園區以前叫做「AA園區」，後來因為很多人都知道有體罰，名聲太臭所以才轉名，說：「體罰最多係操場罰企，不過一般公司都唔用體罰，而係用精神折磨。」他表示，這些公司會以毒品，以及「沒有業績就沒有消費飲食」去控制員工，說：「初頭係免費請你（吸毒），等你上咗癮就更加方便控制你。」

（YouTube 頻道Roger wu）

他也透露，其實KK園區內不存在毒打的問題，說：「黑綁困一兩日都有。啲人一個月都有一兩日假，被困喺園區入面都可以去消費。真係打人呢，KK園區基本冇，但係北部就有可能有。據我所知入面都有13-15個香港人。」

胡慧冲在Youtube開始個人頻道。（YouTube 頻道Roger wu）

有「泰國通」之稱的胡慧冲（Roger）回覆《香港01》時稱自疫情開始，幾乎日日都會拍片為大家報道泰國最新的情況，更試過連續100日無間斷出片，相當厲害。（IG@thailand_roger）

他又說，這些集團大多選擇海外華人而不是當地華僑，因為緬甸軍方會處理居叱被綁的事件，說：「佢哋覺得中國人易控制多啲。」又解釋某部份香港人不願離開的原因，說：「佢哋一開始俾人吸毒上晒癮，做詐騙有業績賺到錢所以就唔想走，做到業績公司咩都包晒。」最後Victor透露，自己的女朋友認識當地的老闆，所以可以到KK園區考察。.