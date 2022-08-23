韓經紀公司要求練習生每週拍內衣照　稱作查身材檢查遭立案調查

K-Pop近10多年風靡全球，除了韓國國內外，同時吸引了大批來自世界各地的年輕人前來追夢。最近某位於仁川的經紀公司，打着要檢查身材而要求練習生每週拍攝內衣照而被警方立案調查，當中更涉及來自台灣的20歲女生。



根據韓國傳媒報道，小型經紀公司CEO A被爆以確認身材的荒唐理由，要求練習生每星期拍內衣照，並紀錄腰圍、大腿圍及手臂圍作檢查之用。要是練習生連續兩週交上同款內衣的照片，更會被CEO質疑是舊照。受害練習生亦有公開與公司相關人員的聊天紀錄，萬一拒絕交出內衣照的話，練習生會遭以「討厭的話如何在K-Pop界發展」、「K-Pop偶像並不是簡單的」和「你是不信任公司嗎？」等說話威脅。

有經紀公司要求練習生每週拍內衣照而遭警方立案調查。（YTN）

有指A在今年4至6月間，向6位韓國及海外練習生提出拍內衣照的要求，現時警方正以涉嫌違反性暴力犯罪處罰等相關條例對A立案調查。A接受電台訪問時強調拍內衣照只是為了縮短出道準備時間，完全沒有任何與「性」有關的意圖，他更講到照片都是在男女練習生同意下拍攝。不過對於A的說法，同行相關人士均表示不認同，講到演藝圈中並沒有這樣的慣例，現時更能通過機器測體脂肪量等，沒有必要向練習生提出這樣的無理要求。

受害練習生擔心照片會流出。（YTN）

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