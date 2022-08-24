陳家樂密密搵老婆本劇接劇　原來希望旺夫Shiga婚後做幸福人妻

香港藝人陳家樂於6月時成功向女神連詩雅（Shiga）求婚，並且計劃明年舉行婚禮。自從陳家樂與Shiga拍拖後，他的片約不斷，一直密密做賺「老婆本」。

(ig@shi_ga)

陳家樂自從2018年出演無綫電視（TVB）劇集《逆緣》後，便人氣急升，其後更有份參演TVB多部劇集，如：《廉政行動2019》及《把關者們》等，但一直未有機會擔任男主角。但陳家樂得到伯樂王心慰（Amy）的賞識，將會首次擔正，據悉新劇為購自台灣的《異空感應》（暫名），此劇同是Amy負責監製，將會在10月開拍。

《逆緣》（劇照）

有指Shiga十分「旺夫」，陳家樂近年立即成為灸手可熱的藝人，不斷有片約找上門，過去兩年已經10部有份演出的電影上映。今年陳家樂亦拍了不少劇集及電影，包括有內地劇《獅子山下的故事》、電影《海關戰線》及《紮職3》。早前《紮職3》一拍完，他已經立即回內地接拍網絡電影，當拍完後又要趕回香港拍攝新劇，工作接個不停。

《獅子山下的故事》開播儀式在會展舉行，更有當時特首林鄭月娥出席及致詞，証明受到高度重視。

忙於賺老婆本的陳家樂原來早前已經看上了一個5,000多萬位於何文田的單位，不過中間出現阻滯，所以未能正式收樓。不過他仍然再出撃，繼續物色「筍盤」，為「準陳太」Shiga建立一個安樂窩，讓Shiga婚後做幸福人妻，同時亦準備隨時「升呢」做媽媽，所以他努力為事業打拚。