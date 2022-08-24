可嵐曾被迫墮胎離婚走出家暴陰霾　突宣布為金融業男友生B再當媽

2008年出道做歌手、現年36歲的可嵐，與前夫結婚後曾經歷歷時長達四年的家暴，最初為了囝囝幸福，她決定啞忍；但最後也是因為囝囝一句「No Daddy！Cannot hit Mummy」決定離開錯的男人，與兒子重過新生活。她曾在節目中談到四年的陰暗歲月，坦言每晚等前夫回家時都是心慌慌，因不知對方心情是好還是壞，前夫更曾迫她墮胎而令她徹底心死。她離婚後便母兼父職，成為了單親媽媽獨自肩負養大兒子使命。

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離婚至今已7年，回復單身的可嵐從來沒有透露過有另一半，日前她突然在IG先後出了3個post宣布自己懷孕再度做媽咪。她post了仔仔親吻她肚皮的相片，自己孕肚的大特寫以及她的靚靚孕照，留言寫道：「尤俊小朋友禱告咗八年，天父爸爸聽到佢嘅禱告，終於佢要做哥哥啦！」、「After 8 years，我竟然還相信愛」、「開估BB性別啦！It’s a Boy！」網民亦紛紛留言為她送上祝福。

可嵐回覆傳媒表示其實BB已於6月出世，她透露男友是圈外人，從事金融行業，由朋友介紹認識，男友亦已向她求婚，但她並未接受。她指因為自己經歷過離婚，認為穩定的感情不一定需要一張婚紙，也很反感簽了婚書就代表對方要負責任的說法。