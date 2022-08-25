郭富城方媛拍拖行畫展　網友讚女方低調不虛榮：不懂畫也不摻和

天王郭富城與方媛（Moka）婚後誕下兩女，雖然郭富城工作繁忙，惟仍不時陪老婆囡囡去玩，獲讚「廿四孝老公」。日前有內地網友在蘇富比作品展售會偶遇郭富城和方媛，網友指郭富城隨行有一隊人，動靜頗大，惹起在場人士注目。

方媛好靚。（方媛微博圖片）

網友指郭富城到場後專心欣賞畫作，方媛則似乎興趣不大，「工作人員在積極給他（郭富城）介紹，估計覺得來了個大買家，方媛就顯得沒那麼認真，不停在看手機。」從網友分享照片可見，郭富城聽講解時神態認真，背後穿粉紅色長裙的估計便是方媛。

該位網友發文再次惹起眾人討論。有人留言表示：「感覺他老婆都融不進去」，發文網友回覆道：「反正工作人員沒對著他老婆講，說明覺得他老婆的意見不重要」又有人指方媛真人好小巧玲瓏。

4. 55歲郭富城與33歲方媛，二人相差22年。（方媛微博圖片）

有人則力撐方媛有自知之明，「她不懂畫，她也不摻和，換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫」該網友續補充道：「方媛都沒這麼做，而是過自己小日子，對於她自己來說，她已經跨越階層了，看起來她並沒有虛榮昏了頭，而是很珍惜。」該留言獲不少網友支持，並稱讚方媛懂知足不貪心。

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