向太發文論傻才幸福疑隔空向新抱郭碧婷訓話　親爆兒媳婚姻現況

向佐與郭碧婷由拍拖到結婚生B至今一直十分恩愛，可是他月前卻被內地傳媒爆料傳出婚後出軌，還被公開了疑似與裸女網紅視像聊天的畫面，瞬即掀起網民討論。然而兩位當事人一直未有出來回應過有關傳聞，只有雙方家長在社交網上發文。向太（陳嵐）昨日 (24日) 就於微博發長文談論「傻才幸福，聰明太累」的觀點，不禁令人猜想她是否想藉此隔空對新抱郭碧婷傳授夫妻相處之道。

向佐與老婆郭碧婷。(向佐微博)

向太寫道：「傻一點才幸福，太聰明會很累！想得太多，容易情緒郁結；在乎太多，常會敏感多疑；糾結太多，容易導致焦慮崩潰傻..... 做人吶，傻一點一點真挺好的，太計較會很累！傻一點，不是看不穿，而是不說破；不是傷不透，而是懶得理；那些傻一點的人，往往更懂包容，更知感恩！幸福其實很簡單，懂得適時退讓，有些人看不慣，就不理會；有些理說不清，就不解釋；有些心都不懂，就不深究。不爭是一種智慧，更是一種慈悲，放過自己，也放過別人!」

有網民就留言問向太：「他倆（指向佐和郭碧婷）還好嗎」，向太特別回應對方表示：「好好的啊！」並附上心心emoji，親曝兒子目前婚姻狀況，讓網民放心。

點擊睇向太此post全文以及網民留言：

點擊睇向佐一家的靚相：

+ 7

+ 23

點擊睇向太於台北的豪宅：