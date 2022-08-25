MIRROR演唱會｜So Ching轉發報道表關注　眾舞蹈員怒插調查結果

上月底男團MIRROR於紅館舉辦演唱會，於第四場時發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從高處墜下，壓在舞蹈員李啟言（阿Mo）身上，導致他嚴重受傷，留仍然在深切治療部留醫院，情況危殆。而在過去三星期，警方及專家不停在紅館搜證進行調查，昨日（24日）由康文署牽頭組成的跨部門專責小組第四度開會，完成會議後會見傳媒，專家顧問林超雄表示經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，指涉事的鋼索承受力比正常的少20%，而鋼索本身有受傷情況，至於原因為何仍待調查。

So Ching轉發媒體報道的相關文章，以示關注責任問題。（IG/@soching_nat）

而昨日（25/8）阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）亦有在IG Story上轉發媒體的相關文章，以示這次關注這次意外的調查結果，不過當中她就沒有如以往的限時動態中留下文字。此外，調查結果出爐後引來MIRROR演唱會中多位舞蹈員不滿，他們紛紛認為報告中沒有提及到這次的意外應該由誰負責，有推卸責任之嫌。當中曾經參加過《全民造星II》兼舞者的吳振楠（Terry）就表示：「原來the show must go on就係咁嘅偷工减料、甩漏嘅安全措施下推啲人去表演，明明是人禍，MakeVille及涉事公司難辭其咎。」當中更舞者Tai Leung Sing（Saiter）透露：「我記得第三日（即意外前一日），係有所謂專家嚟重新check一次個舞台安全，先批准繼續進行表演，咁究竟又check咗啲咩？」

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