痞子殿下｜何泳芍Honey着返衫仲多人識　扮醜突圍搶鏡過做靚女

TVB劇《痞子殿下》中哨牙珍（仇亞珍）一角異常搶鏡，就算她只是一閃而過或只是出現一兩幕也好，都必定會在大家腦海中留下深刻印象，但其實哨牙珍的扮演者卻是曾參選香港小姐進入最後五強，被封為「美人魚教練」的何泳芍（Honey）。幕前幕後的何泳芍差別非常之大，不少人都表示認不出。



哨牙珍（仇亞珍）好搶鏡。（IG@showerjel.s）

何泳芍：都冇乜資格行靚女路線

何泳芍接受《香港01》訪問時，直言自己一直都不是走靚女路線，所以接到「仇亞珍」角色的時候心裡面並沒有什麼抵觸，反而因為有破格演出而感到興奮，說：「其實我不嬲都唔想行靚女路線（都冇乜資格行），靚女公司大把，但係做哨牙珍可以做都得咁開心我諗應該唔多，所以都好多謝監製見到我呢一面，我都有問過監製點解會指定要我做阿珍。佢話見過我一啲YouTube嘅片，覺得我傻傻吓同乜都講嘅性格好似佢心目中嘅哨牙珍。」

哨牙珍（仇亞珍）玩埋香港小姐競選。（IG@showerjel.s）

post哨牙珍劇照即被unfollow

雖則說飾演「仇亞珍」為她帶來了不少話題討論，令更多家庭觀眾認識到她，但其實演出後她也有「損失」。她說：「IG post完哨牙珍啲相之後follower跌咗！都理解嘅哈哈，雖然係咁，我都好想大家可以睇到我為咗做戲可以豁出去嘅一面，就算少咗人鍾意都唔緊要，有鍾意我性格嘅人嘅支持就得啦。」

何泳芍Honey係水上活動嘅代表。（IG＠honeyho_mermaid）

幫角色開IG同網民互動

她續說，為了更加投入角色和加入一點趣味性，她還替哨牙珍（仇亞珍）開設了一個個人IG，以哨牙珍的身份和網民互動。她說：「阿珍平日時影落好多好搞笑嘅相，咁梗係要post IG啦，不過私心講我唔想大家掛住睇阿珍啲靚相，忘記咗我本來係點。大家去睇阿珍個玩IG，就可以知道佢玩social media係點。我其實好唔捨得阿珍呢個角色。」

何泳芍（Honey）身材有幾好都唔使多講。（IG@honeyho_mermaid）

做配角都好認真

她直言，為了角色可以更好玩一些，有內涵和立體一些，還自己為哨牙珍加插童年背景，說：「我會做得比較黑人憎但係又唔會令人好討厭，最好帶少少可愛。我仲幫阿呀珍諗埋佢嘅童年或者係點解會變成咁，呢個就劇本冇嘅。例如我會諗佢細細個就俾父母拋棄，流落街頭，由細到大都冇讀過書，生存方法都係靠偷呃拐騙，之後輾轉嚟到首振鎮。雖然阿珍有時會呃吓人錢，但係朋友有難都係會義不容辭出手。」

現實中嘅何泳芍同劇中嘅何泳芍好大反差呀。（IG@showerjel.s）

何泳芍幽默回應網民負評

何泳芍入行後有不少網民批評她只得身材但卻沒有外貌，提到這件事她一笑置之，笑言自己不是走靚女路線，並說：「我都唔係好care網民點睇我，咁講啦，以前有網民話我樣衰，我而家我做咗阿珍之後就可以話你知，我可以再樣衰啲！」

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