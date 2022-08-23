痞子殿下｜綠葉王楊證樺險暈倒敬業堅持　靠1點浪子變住家好男人

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺昨日（22日）出席TVB熱播劇集《痞子殿下》的宣傳活動。劇中連日出現的大猩猩，跟朱敏瀚飾演的裘千刀有不少的對手戲，原來大猩猩一角是楊證樺所扮演，他自爆收到劇本後即時毛逐自薦這個角色。他亦表示拍攝期間天氣相當熱，再加上一身猩猩服裝，次次拍攝完都熱到汗流浹背，連內褲都濕透，更差點焗到缺氧差點暈倒，但為了讓觀眾看到一套好劇集，辛苦都是值得的。



【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺透露猩猩戲服重十多磅。（陳順禎攝）

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺表示次次拍攝完都熱到汗流浹背，連內褲都濕透，但為了讓觀眾看到一套好劇集，辛苦都是值得的。（Facebook@楊證樺）

楊證樺除了是一個敬業樂業的演員，現實亦是一個好丈夫、好爸爸。楊證樺跟沈可欣這一對模範夫婦，在人前人後都十分恩愛甜蜜，羨煞旁人。二人由十年多的同事關係昇華成為情侶，結婚後二人育有2名愛兒，一家四口幸福美滿。不過楊證樺跟沈可欣交往前，曾有一段不為人知的過去，他的人生路上經歷幾許風雨。曾在節目《1+1的深情》憶述二人相愛經過，並為太太沈可欣彌補遺憾助「圓夢」，難怪成功俘虜太太的心。

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺除了是一個敬業樂業的演員，現實亦是一個好丈夫、好爸爸。（Facebook@楊證樺）

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】結婚後二人育有2名愛兒，一家四口幸福美滿。（Facebook@沈可欣楊證樺 Janice & Man）

楊證樺靠3秘訣 成功俘虜沈可欣的心

楊證樺愛妻｜1. 「這點」認定太太成專一男



昔日的楊證樺在感情路上，直認自己是一個「不能停下來」的人，自己總是橫衝直撞，直至自己遇上太太沈可欣而想安頓下來。他坦言自己以前曾經交往過30多名女友，跟沈可欣在TVB工作多年早已認識，但直至一同拍攝劇集《再戰明天》擦出愛火，從此認定對方。交往一年多，二人在2015年8月決定結為夫婦。他曾甜蜜表示太太最吸引他的地方，全因太太性格「師奶仔」。

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】跟沈可欣在TVB工作多年早已認識，但直至一同拍攝劇集《再戰明天》擦出愛火。（Facebook@沈可欣楊證樺 Janice & Man）

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】交往一年多，二人在2015年8月決定結為夫婦。（Facebook@沈可欣楊證樺 Janice & Man）

阿沈性格好師奶仔，因為我結婚前是拚命向前衝的人，她會走半小時為了1包尿片平1元，這就是好老婆。 楊證樺

她很慳家，她很論盡，我很喜歡照顧人，我和她一個凹一個凸，她吸引我的是很疼錫小朋友，她亦很疼我。 楊證樺

楊證樺愛妻｜2.一圓婚禮夢 彌補昔日遺憾



二人2015年8月決定結婚，不過當時楊證樺向沈可欣求婚時很普通，沒有下跪、沒有浪漫音樂、沒有鮮花，只是簡單一句：「不如結婚囉」。其後再註冊兼補擺婚宴，但楊證樺心中一直感到遺憾愧對太太，為了圓太太乘坐直昇機的心願，他後補了一個隆重又驚喜求婚儀式。聯同台前幕後，再次邀請當年的兄弟及姐妹團，把沈可欣帶到直昇機場，當沈可欣睜開眼時，楊證樺即時拿著鮮花及戒指下跪向太太說出愛的宣言。

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺邀請當日年結婚的兄弟姊妹團，再跟太太沈可欣求婚。（Facebook@沈可欣）.

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】太太沈可欣曾說過的話，楊證樺沒不但當耳邊風還牢記心中。（Facebook@沈可欣）.

將來的日子我會用盡我的能力，守謢你保護你愛護你同囝囝。 楊證樺

楊證樺愛妻｜3. 陪伴太太影大肚寫真



身為愛妻號的楊證樺，不但把太太所說的話牢記心中，而且經常把太太的「靚樣」拍下留念。太太沈可欣當年面臨高齡產婦風險，亦為楊證樺誕下2子。當年太太懷胎8個月時，楊證樺特意跟長子楊宏志跟太太一同拍下肚寫真，但原來拍攝一系列的大肚寫真背後有一段故事。

太太懷長子楊宏志時，早已約定時間拍攝影大肚照，但是長子比預期早了出世，最終告吹讓太太一度感到失望，甚至在產房前大哭起來。直到二胎終於成功拍下大肚照，且是一家四口一齊影，意義十足。楊證樺由往日的「沒有腳的雀仔」成為今天的住家好男人，楊證樺憶述當年太太冒著風險為他誕下兩胎，加上太太堅持順產，讓他既心痛又欣賞太太的堅強。

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】愛妻號的楊證樺，不但把太太所說的話牢記心中，而且經常把太太的「靚樣」拍下留念。（Facebook@沈可欣楊證樺 Janice & Man）

【楊證樺沈可欣｜痞子殿下】楊證樺由往日的「沒有腳的雀仔」成為今天的住家好男人。（Facebook@沈可欣楊證樺 Janice & Man）

她鍊到我隻手斷咁滯，但她為了生小朋友，可以付出那麼多，這個老婆要錫一世。 楊證樺

【楊證樺沈可欣 Q&A】