胡慧中女兒戀情曝光3日即分手　男方稱不堪言論壓力否認食軟飯

現年64歲的胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」，但她嫁給何志平後就逐漸淡出演藝圈，直至早前她以嘉賓的身份在內地出席第三屆廬山國際愛情電影周，不少網民都大讚她保養得宜，氣質依然。作為一代女神的胡慧中曾參演過不少經典電影，打女「霸王花」形象深入民心，但她的囡囡何嘉珍似乎沒有繼承媽媽的高顏值，更因體重175斤（約193磅）而惹來不少非議，近日有網民高調公開戀情，而他的女友正是何嘉珍，不過戀情曝光僅3日就宣布分手！



早前胡慧中以嘉賓的身份在內地出席第三屆廬山國際愛情電影周。（視覺中國）

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日前有一位叫梁勇的網民在社交平台曬出多張情侶照，高調公布戀情，相中所見他攬着何嘉珍，他以「胖胖的香港小公主」稱呼對方，更指「有她每天生活都超甜蜜的」，梁勇還曬出同何嘉珍十指緊扣的照片，表現甜蜜，之後又Post出同胡慧中的合照，戀情公開後，不少網民都留言恭喜，但亦有人提出質疑，由於何嘉珍身形圓潤，她曾透露自己體重175斤（約193磅），因而有不少人覺得兩人外形不合襯，認為梁勇只是看中女方的家世，甚至指他「食軟飯」。還有網民發現梁勇曾參加內地相親節目《非誠勿擾》，當時他與其中一位女嘉賓配對成功，不過在節目播出後不久，他就對外宣稱單身。

日前有一位叫梁勇的網民在社交平台曬出多張情侶照，高調公布戀情。（影片截圖）

梁勇曾參加內地相親節目《非誠勿擾》，當時他與其中一位女嘉賓配對成功，不過在節目播出後不久，他就對外宣稱單身。（影片截圖）

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面對網民的質疑，梁勇隨即回應指自己雖然家境貧寒，但強調從來沒有花過女人的錢，他聲稱一開始並不清楚對方的家境，雙方是偶然機會認識的，希望網民嘴下留情。不過依然有不少網民對梁勇進行人身攻擊，令他不堪重負，拍片透露自己有點抑鬱，但其後他又將公開戀情及澄清的短片都刪除，有網民在何嘉珍的社交平台留言勸她不要被騙，鼓勵她努力減磅，無須自卑，應該找一個門當戶對的男友，而何嘉珍就回覆道兩人已經分手，並多謝大家的關心。