「電眼美人」李美鳳曾被前夫林敏驄嘲諷　再婚嫁入豪門變身女強人

現年58歲的李美鳳當年憑着標緻迷人的外貌大受歡迎，曾參演多部戲劇作品的她更有「電眼美人」之稱。日前TVB大寶藏上載了一段短片，當中記錄了不同時期的李美鳳，更有她當年參選港姐的珍貴片段，讓觀眾一起回顧李美鳳的美態！



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李美鳳在1987年參選港姐獲得亞軍及最上鏡小姐，外形美艷，一雙識放電的眼睛讓她在參選時就有「電眼美人」之稱，李美鳳性格親切和善，談吐儀態大方得體，充分體現出港姐高貴大方的形象！雖然李美鳳從未在劇集或電影擔正過做女主角，但仍憑出眾外形令觀眾留下深刻印象。1990年李美鳳與林敏驄在加拿大秘密註冊結婚，但這段婚姻僅維持了5年就宣告結束。

1996年李美鳳嫁給了台灣富商鄭翔中，當時前夫林敏驄嘲諷她「釣到一條大龍躉」。（YouTube影片截圖）

1995年李美鳳認識了台灣富商鄭翔中，同年兩人在台灣飛往澳門的班機上舉行訂婚儀式，轟動一時，翌年兩人正式結婚，當時前夫林敏驄嘲諷她「釣到一條大龍躉」，而嫁入豪門後的李美鳳就退出娛樂圈，並隨丈夫移居台灣，婚後育有一對龍鳳胎，專心照顧家庭。據知李美鳳近年也有投資做生意，她曾與朋友在台灣合夥經營髮型屋，也試過經營代理外地珠寶首飾生意，變身女強人。而李美鳳近年已經甚少公開露面，但依然保養得宜，絕對是圈中的凍齡美人！