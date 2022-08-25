律戰江湖︱導演激讚李鍾碩是最佳拍檔　允兒為女主角第一人選

李鍾碩和少女時代允兒主演的韓劇《律戰江湖》收視節節上升外，網絡上的討論度也非常高，觀眾都被一眾演員的演技驚艷到外，也被意想不到的劇情深深吸引住。日前導演吳忠煥接受訪問，他對兩位主角讚口不絕外，也分享了是次拍攝的心得。



吳忠煥導演曾與李鍾碩合作《當你沉睡時》，他表示之後一直想再次合作。導演講到李鍾碩是位十分值得信賴的演員，所以這次挑戰全新戲類時，感覺就像有位朋友陪伴一樣。他更大讚李鍾碩細心又聰明，有全面的分析能力，而且對所有事情盡心盡力，所以在片場能討論各樣問題，而非只是導演和演員的關係。對於李鍾碩出演「朴昌浩」一角，吳忠煥講到：「當他表現嚴肅的時候，他真的會發光……我對李鍾碩的演技感到驚訝，通過他的表演來表達那些情況和情緒，後來我才知道他的演技不僅是現場創造出來的東西，更是他經過多年的努力累積而來的成果。」

對吳忠煥來說，李鍾碩不單是演員更是朋友。（劇照）

面對首次合作的允兒，導演同樣是讚口不絕。吳忠煥自言少女時代起已是粉絲之一，覺得她最大的魅力是積極的態度和正能量，即使在鏡頭後也一直展示出充滿活力和努力的一面。導演也分享收到劇本時，「高薇瑚」的第一人選就是允兒，而她也不失所望，活演出角色直率堅強的感覺。由於允兒和李鍾碩是多年的好友關係，導演佩服二人的默契外，也認同對兩人的友誼演一對夫婦有幫助。

導演大讚允兒時刻充滿正能量。（劇照）

吳忠煥導演參與過《Start-Up》和《德魯納酒店》等話題劇，《律戰江湖》則是他首次挑戰的暗黑劇。他坦言由拍攝、燈光到構圖等都花了很多心思，亦曾擔心過這不是受大眾觀眾歡迎的題材，但作為一名導演很幸運的獲得了各種機會。他講到希望之後嘗試帶科幻元素的史劇，或者適合一家大細的家庭劇。被問到成功的秘訣，吳忠煥謙虛地成功一直是他的目標，最重要是本人對劇集的投入各喜愛，要不然觀眾也難以投入之餘，自己也會失去拍攝的動力。

吳忠煥導演性格謙虛，感謝鏡頭前後所有人的幫忙和努力。（Disney+）

劇集準備進入結局，香港劇迷也能通過Disney+同步追看。（Disney+）

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