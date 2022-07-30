律戰江湖｜李鍾碩久別3年回歸　搭檔允兒演夫妻竟然有遺憾

李鍾碩和少女時代允兒主演的韓劇《律戰江湖》（Big Mouth）昨晚（29日）首播，錄得6.2%不錯的收視成績。李鍾碩退伍後久違3年回歸熒幕，他更搭檔允兒演夫妻，高顏值組合備受關注。眾演員昨日出席記者會，二人竟坦言演夫妻有遺憾？



《律戰江湖》眾演員昨日出席記者會。（Disney＋提供）

李鍾碩、允兒、金柱憲、玉子妍、楊慶元和導演一同出席記者會為《律戰江湖》做勢，作為李鍾碩退伍的回歸作，他當然備受關注。問到是次與允兒合作的心情，李鍾碩講到：「我是第一次演夫妻，因為（允兒）是認識很久的朋友，所有覺得特別心動。」可是他卻表示因為他大部分戲碼都在監獄內拍攝，所以與允兒實際同框對戲的機會不算多，作為一對遠距離夫妻，因而覺得有點遺憾。

李鍾碩和允兒竟然演一對遠距離夫妻？（Disney＋提供）

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不過允兒則大讚李鍾碩演技細膩又仔細，她更大方表示由於老公是李鍾碩，所以在不需要考慮的情況就接拍了《律戰江湖》。觀眾可能擔心二人同框的機會十分少，但允兒透露中間會有很多兩人的回憶戲，投放了滿滿的依戀感覺，請觀眾多多期待。李鍾碩這次回歸，他坦言因有不同的困難場景而感到緊張，幸好二次合作《當你沉睡時》導演，能夠讓他有個依賴。

李鍾碩大部分戲碼都在監獄內拍攝，期待他的黑化表現。（劇照）

允兒演一名護士，導演大讚她是最佳人選。（劇照）

《律戰江湖》講述李鍾碩勝訴率只有10%的三流律師朴昌浩（李鍾碩飾），因經常講大話而有「Big Mouth」的花名。一次接手一樁殺人案後，在調查途中被誣陷為天才騙子「Big Mouse」而入獄。為了守護家人，他不得不黑化對抗惡勢力，並展開以惡制惡的刺激故事。允兒則飾演護士老婆「高薇瑚」，憑堅強的個性追查真相為李鍾碩申冤，香港劇迷可通過Disney＋同步追看。

香港劇迷可通過Disney＋同步追看《律戰江湖》。（劇照）

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