湯鎮業14歲雙胞胎囡囡首次行騷曬長腿　氣場十足獲讚拍得住湯洛雯

現年63歲的湯鎮業是圈中出名的「多仔公」，他分別與前妻姜坤、廣州的紅顏知己及現任太太鄒文靜先後育有六名子女，現時他與細25歲嬌妻鄒文靜及雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地。日前湯鎮業在社交平台曬出孖女首次行騷的照片，並寫道：「女大十八變！走上T台，氣場全開的Twins！」



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相中所見，湯樂欣同湯樂怡都化上精緻妝容，兩姊妹以不同造型亮相，大騷長腿同小蠻腰，十分搶鏡！雖然兩人都只有14歲，但已經亭亭玉立，同媽咪似足餅印，而且完全不怯場，氣場十足，表現力相當出色，網民紛紛留言激讚有潛質女承父業出道做藝人！湯鎮業曾在接受訪問時表示一對孖女有賴太太悉心教導，性格單純，知書識禮。

湯鎮業與鄒文靜育有雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡。（微博圖片）

其實湯鎮業家族一向盛產靚仔靚女，他與前妻姜坤育有三名子女，大女湯愛嘉畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，有樣貌又有學識，早年曾出席時尚活動，被外界大讚星味濃，雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris）亦有加入演藝圈，而湯鎮業哥哥湯鎮宗的一對女兒湯洛雯、湯樂瑤同樣外形出眾，不少網民都笑言湯家基因優良，更大讚湯鎮業的一對孖女絕對拍得住堂姐靚湯！

湯氏一家盛產靚仔靚女！（IG@bruce_tong）