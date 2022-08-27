圍浴巾賣樓遭同行狠批有失專業　女經紀大有來頭曾入樂壇奪新人獎

近日網上流傳一條樓盤宣傳影片，更在地產業界掀起熱話。有別於一般的專業造型，影片中的地產經紀陳蒨葶（Sammi）以浴巾示人，露出肩膀和雙腿，並坐在浴缸中大讚樓盤空間闊落。影片一出，卻惹來同行狠批有失專業形象：「根本自己行業貶低緊自己行業，賣樓就賣樓啦」、「點解要着浴袍？而家金魚缸？」據指有關影片已被下架，而翻查地產商的YouTube頻道，亦看不到該影片的蹤影。



地產經紀陳蒨葶圍上浴巾示人，卻被同行狠批有失專業形象。（影片截圖）

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這名地產經紀陳蒨葶原來大有來頭，在社交平台自我介紹一欄寫上「香港樂壇女歌手」的她原名陳慧婷，於2010年以藝名葉慧婷出道加入樂壇，首張個人EP《新一天》於2011年4月推出並曾在香港HMV銷量榜佔據第一位，更先後在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「新城勁爆新登場女歌手」及「新城勁爆躍進歌手」。翻看Sammi的IG，亦有不少與藝人的合照，包括阮小儀、鍾一憲等等，而她看似是王浩信的粉絲，除了有與對方的合照外，王浩信憑「盲俠」一角奪視帝時，Sammi也有在IG發文祝賀。

淡出幕前後，Sammi曾轉戰政界參選區議員，可惜最終落敗。她隨後於2020年7月考獲代理牌照後，加入地產經紀行列，僅用5個月極速創下$170萬成績，成功晉身精英會，及後轉投現時工作的地產商。