49歲宮澤理惠曬短髮新look緬懷過去　傳遭誘騙拍全裸寫真親揭真相

現年49歲的宮澤理惠曾是日本女神，她18歲時曾推出了全裸寫真《Santa Fe》，轟動亞洲。當年她在著名攝影師篠山紀信操刀下，一脫成名，亦從此奠定了女神的地位。宮澤理惠月前開設了個人IG帳戶，分享她的日常生活點滴和美照，短短兩個多月已吸近14萬followers。早前她就公開了她最新的清爽短髮造型，又貼出一張她少女時代的長髮靚相，緬懷過去，少女時的她無論形象與樣貌，和現時均有着強烈對比。

宮澤理惠小學時已是童星，更被母親視作搖錢樹在藝能界逐漸上位，有傳她17歲時遭到母親哄騙，被出賣才拍了《Santa Fe》這本全裸寫真，並於她18歲時推出。該寫真大賣155萬本，成為日本史上最暢銷寫真集。但宮澤理惠去年在訪問中親揭真相，指所有照片均經她過目才出版的。

宮澤理惠表示，年少的她對模特兒非常憧憬，也對全裸沒有那麼抗拒，反而認為頗有美感。在接到拍攝提案後，宮澤理惠想著如果有任何不妥就要喊卡，最終看到篠山紀信拍出來的成品，自己也認可「很漂亮」，因此同意發行寫真。關於「Santa Fe」的傳言從來都沒有停止，而從宮澤理惠有關的回應中可以證實，她當年並非遭到脅迫。

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