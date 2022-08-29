港台電視31《且試天下》男主角楊洋　俊朗陽光外型俘虜劇迷

港台電視31國劇830時段，即將播出古裝劇《且試天下》，該劇由楊洋及趙露思主演，講述橫行江湖的「黑豐息」、「白風夕」相愛相殺，刻骨銘心的虐戀故事，男主角楊洋對上一齣古裝劇，已是2018年的《武動乾坤》，現時在新劇中，以一身黑衣上陣，俊朗瀟灑，甫出場已經俘虜不少女粉絲，加上劇中的宮廷鬥爭，緊張刺激，讓人甚為期待。

播放詳情：2022 年9月1日起 逢星期一至五 晚上8:30港台電視31 播映

《且試天下》男主角楊洋，俊朗形象入屋。（劇照）

《且試天下》改編自傾冷月的同名小說，講述黑豐息及白風夕相愛相殺，在爭奪天下的家族背景下的愛情故事，劇中男主角楊洋，飾演江湖聞名的黑豐息，其實他有著另一重身分，雍州二皇子豐蘭息，身在江湖時一身瀟灑黑衣裝束，舉手投足也令人傾心，到回復皇子身分，又散發出華貴公子氣質，古裝的楊洋俊朗不凡，比起時裝更具吸引力，成為劇集的一大賣點。

楊洋跟趙露思被讚最合襯CP。（劇照）

這部劇集涉及江湖及朝廷，黑豐息及白風夕背後各自有著國家勢力，遊走於兒女私情及國家大事之間，當然觀眾最愛看還是黑豐息及白風夕的甜蜜虐戀，不時向觀眾放閃灑甜，而當二人身陷雙方家族的權力鬥爭，宮廷詭詐，也令二人的感情蒙上陰影，考驗著二人的愛情，而每一次跨過生關死劫，觀眾也戥他們高興，投入度大增。

+ 8

劇中楊洋飾演的黑豐息，雖然是雍州二皇子，但他不容於繼王后百里氏，所以要示弱忍耐，又流落江湖建立屬於自己的力量，而跟父王張豐毅飾演的豐宇之間，關係也十分微妙，父子因權力而相殘，互相算計，楊洋演出入木三分，其中一幕淋雨戲，跪著請求父王原諒，這幕10秒的戲，楊洋已要拍足兩天淋雨戲，可謂甚為敬業專業，亦見到該劇製作認真，不容錯過。