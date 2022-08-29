黃寶欣消失兩年幕前抗癌成功　化療過程難捱出怪汗：好難聞好臭

現年56歲的黃寶欣於90年代參與第四屆新秀歌唱比賽入行，以《酒杯敲鋼琴》一曲成名。之由於發展平平，1998年她決意離開娛樂圈轉投保險行業，同年結婚，婚後育有一子一女，可惜夫妻因聚少離多，感情生變，最終離婚收場。而近幾年黃寶欣再戰樂壇，為舊愛黃翊擔任演唱會嘉賓，勾起歌迷不少集體回憶。

黃寶欣患病時，幸得親友支持度過困境，重生後的她更珍惜身邊的一切。（陳順禎攝）

久未露面兩年的黃寶欣今日（29/8）現身港台節目為新唱片宣傳。被問到突然消聲匿跡的原因，她透露患大病一場，被折磨到生不如死：「其實我係患咗癌症，喺化療嘅過程令到我係好痛苦，除咗頭髮甩晒之外，每晚瞓覺嘅時候身上仲會出怪汗，而啲汗味係好難聞係好臭，聞到係好唔開心，會反問我以後都會唔會係咁呢？講真呢啲嘢係會令到自己好唔開心。」

黃寶欣今日出席港台節目為新唱片宣傳。（陳順禎攝）

黃寶欣續指在化療嘅過程並不感到痛楚，反而是在化療後身體出現的問題最為難受：「簡直係俾佢折磨，因為我口腔潰瘍係食唔到嘢，身體會變得好虛弱，連行幾步路都唔得。當時我有咗呢個病都自問自己點解嗰個係我。不過呢句說話我只問過自己一次。之後冇再有呢個念頭。我同自己講身邊有咁多愛錫自己嘅人，我一定會行得過，就係咁我過咗呢個難關，而家好返晒。」