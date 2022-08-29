颱風襲港助TVB收視上升　《東張西望》周三集數暴升至最高28點

上周三颱風「馬鞍」吹襲香港，天文台在當晚7時25分懸掛八號風球，大部份香港市民留守家中，電視節目成為他們避風最佳消遣。造就翡翠台在上周三黃金時段，各節目錄得可觀增幅。



《東張西望》明日會化身李婆婆朋友直接到Henry公司揭發倫敦金騙案真面目。（節目截圖）

阮先生在《東張西望》主持人陪同下致電郭太 (《東張西望》截圖)

根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高為28點（181.8萬觀眾），較上周攀升3.8點。接着播出的《嘉華國際嘉峯匯特約︰愛·回家之開心速遞》最高26.4點（171.4萬觀眾），升2.8點；《G-NiiB M3護腸配方特約︰痞子殿下》最高收視22.1點（143.5萬），升1.8點；《康業信貸快遞特約︰白色強人II》隨着劇情進入高潮，最高收視22.4點（145.7萬），升2.2點。飲食節目《斯寶亞創濾水器呈獻︰滿足的味道》微升0.1點，最高收視17.5點（114萬觀眾）。另外，由陳貝兒主持第二輯《華潤集團呈獻︰無窮之路II-無價之寶》上周四首播，最高收視17點（110.6萬觀眾），比上一輯首播增加2點收視（12.4萬觀眾）。上周亦是自4月21日放寬堂食限制後，最多市民收睇電視的一周。

周嘉洛和朱敏瀚在《痞子殿下》中男扮女裝，不少網民大讚二人婀娜多姿，說話陰聲細氣非常溫柔。（影片截圖）

另外，昨晚（8月28日）播出由獎門人曾志偉主持的《奇華至尊月餅呈獻︰開心無敵獎門人》最高收視24.2點（157萬觀眾），保持上周佳績，李思捷主持的《象牙世家古象牙工藝品呈獻︰思家大戰 》有逾20.3點（131.8萬觀眾）。