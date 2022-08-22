TVB收視繼續報捷　《獎門人》《東張西望》24.2點齊齊成收視之冠

無綫電視（TVB）今周再次公布最新收視，根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，指多個電影劇及綜藝節目收視都過20點（130萬觀眾）。其中過20點的節目有：《東張西望》、《愛·回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《白色強人》及《開心無敵獎門人》，而由曾志偉主持的《開心無敵獎門人》收視則為最高，有24.2點（157萬觀眾），昨日一集對戰兩隊為安德尊帶隊的「流行都市隊」及胡定欣領軍的「白色強人隊」，比上周升1.3點。

「白色強人II隊」齊齊着住醫生袍出場。馬國明、胡定欣、郭晉安、張曦雯、唐詩詠、陳豪，

其中資訊節目《東張西望》為收視最高節目有24.2點（157萬觀眾），當日《東張西望》分別報道涉及橫琴樓有機成為爛尾樓、一對男女被指在銅鑼灣遺棄小狗及美食博覽展最後一天的話題都成功引起關注。而另一個資訊節目由李思捷主持的《思家大戰》收視則保持穩定，最高收視21.4點（139萬觀眾）。

劇集方面，長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》保持約23點收視，最高收視達23.6點（153萬觀 眾），而《痞子殿下》最高收視20.3點（132萬觀眾），《白色強人II》最高收視20.2點（131萬觀眾）。

《愛．回家之開心速遞》的演員林淑敏、許家傑、趙希洛、王子涵以及黃嘉樂，與Francis吃日本菜兼切蛋糕慶祝。（IG/ @numberonepr）

Jeannie陳瀅與周嘉洛，因為拍攝劇集《痞子殿下》成為好友並傳出緋聞。（IG：@kalok_）

《白色強人II》由郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠及張曦雯領銜主演，並由蔣志光、陳嘉輝及張達倫等做配角。（資料圖片）

由黎諾懿主持的全新飲食節目《滿足的味道》於周一至周三晚上10點半播出，最高收視17.4點（113萬觀眾），是近半年該時段取得理想收視的節目。