成龍杭州收樓排場勁誇直升機代步　4千萬豪宅內部超奢華裝潢曝光

現年68歲的成龍近年較少在香港露面，主力發展內地市場，他在內地依然好受歡迎。他月前就為杭州一個豪宅樓盤ONE53出任代言人，並乘坐直升機到場睇樓，在多名美女與保鏢的帶領下進場，氣派十足。他參觀過後，竟然豪擲4,000萬元人民幣 (約4,745萬港元) 購入一個4500多呎的單位，為頂級江景房，樓高4.8米，可遠眺錢塘江。

而發展商亦因應成龍的喜好，為他打造一個金碧輝煌的單位。屋內的水晶燈、天花板金邊均是用18K純金打造，光是玄關就使用了36種奢石，地磚、牆面也都是採用大理石製作，極盡奢華。各種家具以及裝飾品都是走精緻路線，室內裝潢富麗堂皇，融合了古典與現代氣息。

成龍為杭州一個豪宅樓盤代言。(微博圖片)

成龍近日就到該處收樓，發展商特別為他舉辦了盛大的交付儀式，並由集團董事長親自接待，全程陪住成龍行地氈和簽名留影，還請人舞獅慶祝入伙，相當大陣仗。成龍當日更親自下廚招待到訪的發展商工作人員，零架子非常之親民。有關的影片介紹亦曝光了成龍的豪宅內部，可見屋內房間的每個角落都用金邊鑲嵌而成，除了主臥室，更有房間留給經理人及管家，當然還有衣帽間和雜物房等。如此美輪美奐金碧輝煌的設計，讓一眾內地網民都認為「好符合大哥品味」。

據悉，成龍會選擇在杭州買樓，主要是為了可以每天搭乘直升機外出工作，而他最近正在橫店拍戲，杭州距離橫店比較近，也方便私人直升機接送。他收樓當日在新屋吃過午飯後，就乘直升機到橫店開工拍戲。

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