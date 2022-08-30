林子博租住英國獨立屋愈住愈富貴　超大空間擁靚景花園卻仍有不滿

無綫娛樂台前主播林子博於去年8月宣布希望能夠實踐亡妻董燕君的遺願，將仔女培育成材而舉家移民英國曼城，他們一家到埗後更開設YouTube頻道，與觀眾拍片分享在當地的生活。他抵步後住完酒店，便以港幣約$12,000租下一間樓高兩層的公寓單位居住，但卻發現竟然處處甩漏，直言：「明明新樓，但用料咁差！」又慘遇極無品鄰居，鬧爆樓上住客狂丟未熄煙頭隨時火燭。

林子博去年8月帶着一對子女移居英國。（Facebook：@林子博）

近幾個月林子博都沒有拍片更新近況，至日前他終於再排片分享已搬進了新居，從片中可見他更是愈住愈富貴。他透露早前忙於搬屋，由於以前在香港都是住在高樓大廈中，他移民英國後，在對上一間公寓完約時便決定租住獨立屋。他在片中分享了他的新屋，獨立屋有兩層連花園，室內環境夠晒大，空間闊落，總共有5間房。客廳放置了巨型電視、鋼琴等樂器，廚房更大到可以放足三個大雪櫃。從地下飯廳步出，便是一個大型花園，大片草地對住一望無際的美景，真是令人心曠神怡。

林子博拍片介紹他新租住的獨立屋。(影片截圖)

不過，林子博搬入後發現就新屋設計不夠人性化，指出廁所門門鎖一拔即鬆、淋浴間的牆壁沒有做防霉、露台地磚鬆脫以及洗手盤分開兩個冷熱水水龍頭不能使用暖水等。他又謂其實業主在今年年中才收樓，有對他講明單位的用料較差，所以租金較便宜，他希望發展商會盡快幫手執漏。

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