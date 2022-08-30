破解讀心理｜高海寧、陳煒、姚子羚有兩位竟然係「操控狂」

TVB J2台新節目《破解讀心理》，播出後大受歡迎，因為每一集都能學習到一些心理學知識。昨天（29日）播出的一集便請到高海寧（高Ling）、陳煒（煒哥）、姚子羚、梁凱晴同張寶兒擔任嘉賓，他們需要接受心理師松明的心理測驗，找出誰最易被操控，結果竟然是外表硬淨的煒哥。

（左起）張寶兒、姚子羚、陳煒、高海寧同梁凱晴擔任《破解讀心理》嘉賓。

松明再做心理題目測試，讓大家找出「誰是操控狂」。原來操控狂目的不外乎三種，滿足自己利益、透過人際關係操縱，獲得權利感同優越感，又或者是單一迷戀操控的感覺。松明問了5條問題，包括︰「在所述四位男仕中，找出操控者」、「邊一種場景，最易遇到操控者」、「在4位追求者入面，揀出一位你認為是操控者」、「邊一句台詞操控性最強」及「以下邊種行為嘅操控嫌疑最大」，每題都會提供4選一答案。選中正確答案會有一分，分數越高操控狂傾向越大。最後煒哥得零分，高Ling同姚子羚得分最高，成為操控狂雙冠軍。

高Ling自言看了很多書，現在較過往清醒︰「以前成日講『冇所謂』，原來你講得多，啲人真係以為你係『冇所謂』。但係而家我已經唔再係，我開始搵到自己想要啲乜嘢。清晰認識自己多啲、知道自己方向，我就唔會畀人操控到。」姚子羚覺得測驗只是反映某一部份自己，操縱者同被操縱者身份，會隨住情景不同轉變，姚子羚認為「操控」與「被操控」都不應該存在︰「點解要操控別人，同點解要畀人操控。」

松明講到要擺脫操縱，首先是學會抵制︰「第一唔畀佢得到想要嘅，第二完全脫離同操縱者嘅關係。其實被操縱者唔應該再諗點去改變操縱者，節目中松明為各嘉賓寫一份讀心報告。各人收到報告後，都大讚松明「分析」正確，準確度達9成。不過謎底揭開，其實她們收到的「報告」都是一式一樣。松明話今次是用了引導術，所謂分析只是從星座書入面抄來。他引證了相士、算命師去運用，令你代入了他的說法去行事或者生活。