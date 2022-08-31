梅媽親自否認被禁錮　斥梅啟明窮風流：美國又有蘇州屎仲有兩個仔

已故香港天后梅艷芳雖已離世多年，但其家人糾紛一直不時見報。胞兄梅啟明最近又再入稟高等法院，指姪兒及看護欺壓軟禁梅媽覃美金，向二人索償合共800萬元。梅媽接受訪問時否認被禁錮，更爆料指梅啟明仍有私生子：「佢喺美國……有『蘇州屎』，仲有兩個仔！真陰功囉……」

梅媽覃美金與兒子梅啟明糾紛不絕。（資料圖片／湯庸皓攝）

電影《梅艷芳》去年上映時，梅艷芳胞兄梅啟明突然入稟高院，控告電影公司侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求賠償。事後梅媽覃美金直斥他財迷心竅，更被激到入醫院，表明不再向他提供經濟援助並登報要與梅啟明斷絕母子關係。梅啟明入稟高等法院，親撰的入稟狀指姪兒梅柏麟濫用梅媽每月25萬元的生活費，私人看護「鄭姑娘」則壓迫梅媽登報與他脫離母子關係，索償合共800萬元。

梅啟明稱姪兒及看護欺壓軟禁梅媽覃美金。（葉志明攝）

99歲的梅媽近日接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文訪問，親自開腔否認被禁錮：「我好清醒有食嘢，鄭姑娘好到搵唔番第二個。我點會俾人禁錮，冇咁嘅事，佢（梅啟明）想我禁錮就真，所以避佢搬到咁遠。佢樣樣都錢錢錢，一個月畀一萬、二萬、三萬，固定咗我可以做得到，我都會做，但你唔係喎！攞錢冇固定時間，你叫我點到呀？點頂呀我都係靠阿梅嗰度生活費，又要交租都兩三萬蚊租架。」無奈指：「唉！我4個仔女，係呢個最衰，佢以前細個唔係咁，都唔知佢群到咩人變晒。」

99歲的梅媽接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文訪問，親自開腔否認被禁錮。（D100影片截圖）

梅媽指不相信梅啟明指14歲的兒子生病：「畀醫生紙我睇下，我盡我自己可能，幫得多少都幫。佢而家老婆同仔都唔顧，仲四圍去住攬女人。」她更愈鬧愈勞氣：「幾十歲仲去搵女人搞搞震，（我）啲錢好辛苦㗎，阿梅啲錢（遺產）係用嚟做生活費㗎，唔係畀你拎出去玩女人㗎！你有錢去玩你嘅事，我每使一毫子都係阿梅嘅辛苦錢。佢有錢包10個都唔關我事，我講明，玩女人我一毫子都唔會畀錢你。佢喺美國又有『蘇州屎』，仲有兩個仔！真陰功囉……佢風流，咩唔風流呀。」