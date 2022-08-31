Jennie@BLACKPINK、V@BTS合照爆料者創TG群組　萬五人加入食花生

韓國女團BLACKPINK成員Jennie與BTS防彈少年團成員V，近日被連環爆出多張疑似私下影的親密合照而令緋聞愈傳愈烈，有指這些照片全部都是由駭客從Jennie手機或線上雲端資料中所盜取，不過雙方的經紀公司至今都未就事件作出任何回應，亦未有證實過照片的真偽。據韓國傳媒報道，爆出這些緋聞照片全部來自同一名駭客，而其創建的爆料Telegram群組至今已經有接近15000人加入準備「食花生」，又揚言會繼續爆料。



Jennie與V的疑似自拍照再度流出。（segye.com／IG：@jennierubyjane）

據《Money Today》的獨家報道所指，駭客A某的爆料Twitter帳號被刪除後，創建了一個名為「Gurumi Haribo」的Telegram群組，並於群組中發言道：「我給Jennie發過多次短訊，但她一次都沒有回覆我。我第一次看到照片之後就立即聯絡了他們，他們就是大家所想的那兩位，那時我在Twitter上沒有帳號，總之我會證明一切的。」至於A某是從何獲得了這些照片，A某解釋指自己的Twitter帳號終止前，最後的一條留言中有非常大的提示，但又稱這個提示只有小部份人能看得懂。

該Telegram群組至今已經有接近15000人加入。（Telegram截圖）

有網民在群組問A某會不會擔心被提告，A某回覆指：「如果我做了會被逮捕的事情，就讓YG（Jennie所屬經紀公司）和HYBE（V所屬經紀公司）來抓我啊，這兩家公司要想起訴我都不用花費一周的時間。」A某坦言有很多粉絲要求自己盡快再公開新照片，但擔心如果他們看到兩人親吻或擁抱的照片以後可能會非常傷心：「兩人的約會其實很普通，然而他們的粉絲群、惡意留言者以及外人之間，讓我有種看第三次大戰的感覺。」A某又表示自己不會收手，並將會於今日（31日）繼續爆料。

兩人最初的同框照於今年5月突然在網上流傳，當時有網民目擊疑似兩人在濟州島旅行拍拖，，之後於上周二（23日）起陸續流出多張疑似兩人於待機室、疑似V家樓梯和電梯中所影的合照，在網上惹起熱烈討論。

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