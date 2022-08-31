傳劉亦菲主演亦舒小說改編劇《玫瑰的故事》　張曼玉曾任影版主角

35歲劉亦菲相隔16年推出的古裝劇《夢華錄》於6月首播後引起很大迴響，人氣再度攀升，日前網傳她將參演亦舒小說《玫瑰的故事》改編的同名劇集，由《如懿傳》導演汪俊執導，即刻引起熱議。



劉亦菲憑藉《夢華錄》人氣再度攀升。（微博@劉亦菲）

《玫瑰的故事》於1981年首次出版，是亦舒創作的長篇小說，主要講述出身富貴的黃玫瑰經歷了莊國棟、傅家明、羅德慶三個男人刻骨銘心的愛情之後，最終認定與她白頭偕老的伴侶。通過塑造玫瑰這一形象否定傳統的從一而終的觀念，強調女性在愛情中應有精神空間，獨立自主與滿足自我。

而在1986年，導演楊凡曾改編該小說同名電影，由張曼玉、周潤發主演，不過口碑平平，不少網友詬病情節改得面目全非，且讓周潤發一人分飾兩角是敗筆等。

《玫瑰的故事》電影版由周潤發、張曼玉主演。（電影海報）

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近年來，內地頗愛改編亦舒的著作，包括2020年上映的電影《喜寶》，以及同年年尾播出的劇集《流金歲月》，前者劣評如潮，後者選角備受認可，但劇情被指懸浮，很難做到口碑收視雙收。對於網傳劉亦菲主演《玫瑰的故事》，不少網友都各抒己見：「期待，誰演國棟，誰演家明」、「這演下來，演技不被吊打？還是算了吧」、「黃玫瑰也太適合劉亦菲了吧！！美而不自知可不就是她嗎」等。