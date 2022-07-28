2022上半年商業價值提升藝人TOP10　劉亦菲成唯一上榜85後花旦

2022年已經過半，上半年播出了不少劇集綜藝，包括白敬亭、趙今麥主演的懸疑劇《開端》被視為開年爆劇，其後有迪麗熱巴、任嘉倫主演的仙俠劇《馭鮫記》系列，還有Angelababy參演的《風起隴西》、《愛情應該有的樣子》等，都掀起不少話題。日前，內地互聯網數據公司艾漫就代言、電影、劇集、綜藝、明星商業價值等多個領域統計了上半年商業價值上升的藝人，85後花旦中，僅劉亦菲一人。



2022年上半年商業價值提升的10位藝人。（微博@艾漫數據）

就10位藝人來看，于正旗下的27歲演員白鹿收穫頗豐，主演的劇集《警察榮譽》評價不俗，且加盟了熱門真人騷《奔跑吧10》擔任固定嘉賓，曝光率大增，上半年新增了12個代言，包括MICHAEL KORS珠寶腕錶代言人、Hourglass品牌大使、Sergio Rossi品牌摯友、Swisse品牌代言人、bebe品牌代言人等，國際、國內各佔一半，勢頭強勁。

白鹿出身於1994年，是于正旗下藝人，近一兩年來人氣急升。（微博@白鹿my）

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而劉亦菲相隔16年再度出演的古裝劇《夢華錄》口碑收視雙收，男主角陳曉也位列其中，譚松韻、趙露思等都是靠各自主演的劇集《請叫我總監》、《且試天下》在商業價值上有所提升。

劉亦菲與陳曉合作的《夢華錄》大受歡迎。（劇照）

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男藝人方面，商業價值提升最大的要數檀健次，內地初代男團MIC出身，唱跳俱佳，演技也備受觀眾認可。今年他與金世佳主演的犯罪懸疑劇《獵罪圖鑒》播出後好評如潮，新增了8個商業代言，雖然幾乎都是國產品牌，但也足以見得他人氣飛升。

檀健次自從2020年參加綜藝節目《追光吧》之後，受到了不少關注。（微博@檀健次JC-T工作室）

其實上半年Angelababy除上述兩套劇集之外，還有兩個綜藝《奔跑吧10》、《萌探探探案2》熱播，但商業價值上就沒有太大提升，迪麗熱巴、楊冪、楊洋等流量明星也絕跡此榜單，令人驚訝。不過可能這些藝人原本已擁有大量廣告、商務，且早已累積大量粉絲，因此短時間內未有大幅度提升。