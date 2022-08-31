王菲李亞鵬瘋傳離婚真相因為錢　男方係「投資黑洞」欠巨債4千萬

現年53歲的王菲與第二任丈夫，現年50歲的李亞鵬於2005年結婚並於2013年離婚，兩人現已各自有另一半，王菲與比她年小11歲的謝霆鋒相戀，而李亞鵬則與比他年輕19歲的模特兒兼演員女友海哈金喜結婚生B。當年王菲與李亞鵬離婚時，就一反以往低調的作風，罕有地於社交網寫道：「夫妻緣盡至此」宣布與李亞鵬結束8年婚姻關係，不過就未有透露離婚原因。當時曾有傳是因為李亞鵬愈來愈似生意人，加上兩人性格不合，生活模式理念不同，於是決定分開。

兩人此情不再。(vcg)

近日網上竟然再次瘋傳兩人離婚的真相，據一名張姓財經記者爆料，指是王菲主動提出要跟李亞鵬離婚，因為兩人的三觀不同，而且李亞鵬更是「投資黑洞」，喜愛投資的他涉足酒吧、房地產、電視劇等範疇，可是卻總是虧損收場。有指他欠債4,000萬人民幣（約4,554萬港幣），甚至至今仍未還清。對於有關傳聞，兩位當事人目前並無回應，消息真偽成疑。

其實李亞鵬年前在內地節目就曾透露過與王菲離婚是與經濟問題有關，當時他講到自己試過6年沒有收入，只能靠借錢以及之前拍戲儲起的積蓄度日，他被問到零收入那6年是如何養家時，竟直言：「所以我離婚了。」

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