70歲黃允財與米雪劉松仁聚會　息影多年轉行做中醫變「隱世華佗」

現年70歲的黃允財曾在83年版《射鵰英雄傳》中飾演歐陽克，演技備受肯定，息影多年的他已甚少參與幕前演出，但亦有不時與昔日圈中好友聚會。日前黃允財與米雪、劉松仁、羅蘭、李龍基等飯聚，米雪在社交平台分享了一系列聚會照，並寫道：「老友聚會～午餐尖沙咀，下午茶大館，晚餐喜帖街！一日遊！」相中位位前輩級演員都精神奕奕，而身穿花色恤衫、戴着墨鏡的黃允財亦依然有型！



精神奕奕！（微博@米雪LV）

畢業於無綫（TVB）第一期藝員訓練班的黃允財，古裝扮相溫文爾雅，加上演技精湛，曾是TVB的當紅小生，他在《陸小鳳》中飾演的花滿樓一角更是大受歡迎。其後黃允財曾過檔亞洲電視，主演電影、話劇、舞台劇等，除了是演員、主持之外，他在唱歌、配音、編劇、導演方面都有不同的成就，絕對是一位名副其實的才子。

古裝扮相溫文爾雅。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

不過黃允財已轉行做中醫師多年，早在80年代他就拜師學習中醫，專長針灸把脈，而他醉心鑽研中醫，原來全因父母，他曾在接受訪問時透露因父母有病，一個患癌，一個中風，但當時他未能治好他們，令他大感遺憾，所以他開始跟老中醫學針灸和藥理。現時黃允財已成為香港著名中醫師，開設醫館行醫濟世，不時免費為貧苦老人睇病，相當有愛心，更因而被封為「隱世華佗」！