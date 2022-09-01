周勵淇43歲生日凍齡美貌靚過初出道時　曾被傳是小三如今幸福美滿

周勵淇 (Niki) 在剛過去的8月30日迎來了她的43歲生日，昨日她就於IG分享了多張她慶祝生日的靚相，並寫道：「感謝大家的祝福和愛戴，希望大家最緊要保持心情Positive，COVID Negative. Love u all ❤️❤️❤️🥰🥰 #真的很喜歡花 #謝謝老公 #謝謝我的好友和家人」間接放閃曬恩愛。相中可見，她在一間擺滿鮮花及汽球的房內慶生，更有3個生日蛋糕。而Niki穿上粉色公主袖連身裙，加上她多年零走樣的身材外貌，真是十分之靚女兼少女味十足。網民都紛紛留言為她送上生日祝福，並大讚她：「仲靚過初出道時」、「完全唔似過咗40歲」、「又一凍齡女神」。

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Niki於2018年與內地演員傅浤鳴結婚，至2020年為老公誕下仔仔，自始減少了幕前演出，主力照顧家庭事業的她過着幸福少奶奶生活，她亦不時於社交網分享她的近況。不過她在結婚初期形象和事業一度走下坡。當時有傳Niki是以第三者身份介入別人的婚姻搶人老公，令她背負上小三之名，雖然她已作出了否認，但似乎已無法挽回她昔日的形象，內地網民已認定了她是小三而唾罵她，甚至狠批她：「偷來的婚姻不配擁有幸福。」Niki自此就一直是非不斷，工作量亦銳減。她婚後就只拍了一部古裝劇《歲歲青蓮》，更傳出因為她拍攝期間中暑了，這部劇亦很大機會成為她最後一部古裝片，，網民甚至mean爆指：「看來即使她改了名也幫不到她的運程和發展。」

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