一線搜查｜荃灣流鶯湧現　入房冇得沖涼即瞓低：呢度唔係一樓一

有荃灣街坊指流鶯問題愈來愈嚴重。（影片截圖）

荃灣河貝街近日湧現大量疑似性工作者，開電視節目《一線搜查》派員深入了解情況。據節目所指，由眾安街走到河背街，沿途見到至少7名疑似流鶯，除有黑色透視衫、亦有粉紅小短裙。有街坊指過往流鶯只會晚上才出現，但近年就連白天都出動，如果天氣好的話，總有一個喺附近：「我相信佢哋都知驚，有啲都唔敢太暴露，不過有部份人都會熱褲坦胸露臂。」由於河背街附近有唔少學校，所以荃灣街坊都擔心會影響學生心智發展，而接反訪問嘅沈先生仲話：「如果去買餸，迎面而來，都會同我哋打下眼色。」為咗引起斗誤會，沈先生話要耷低頭去買餸。

工作人員先係向呢位白衫女子「埋手」，但對方十分有戒心，仲話未見過工作人員，又問對方住邊。（影片截圖）

其後《一線搜查》一名男工作人員以路人身份與流鶯搭話，其中一名流鶯警覺性十分高，頻頻問對方「你未嚟過?你住邊？我都未見過你。」之後就隨即走開。其後工作人員再嘗試與另一位流鶯搭話，對方即時帶佢上樓，一入房，呢位流鶯向工作人員表示：「瞓低。（唔使沖涼?）唔使，我呢度係快餐，唔係一樓一，你快啲就得。（但呢度涼都冇得沖?）你做完要沖可以沖，而家唔使。」

呢位好子一入房即叫工作人員「瞓低」，並堅持唔使沖涼。（影片截圖）

工作人員以唔衛生為藉口想離開，該名流鶯就話：「唔舒服咁你咪俾錢，都係一樣要俾錢。我呢度全部快餐都係你做完要沖比你沖，如果你做之前又沖，做完又沖，邊有咁多沖。」流鶯一再拒絕事前沖涼的要求，又指自己唔會提供毛巾：「企街係咁，唔係一樓一。有啲人來同走都都唔沖，呢度係快餐，入嚟走10分鐘，最多15分鐘。」