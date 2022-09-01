IVE張員瑛生日狂收內地粉絲名牌禮物　網民呻嘥錢：她應該都有吧

韓國女團IVE成員張員瑛，於13歲時參加《PRODUCE 48》兼大熱成為冠軍，14歲時加入限定團體IZ*ONE，去年4月團體解散後再於11月以新女團IVE成員身份出道，現時雖然只有18歲，已經成為現時K-POP中最高人氣的偶像之一。張員瑛的粉絲亦是出了名的大手筆，自她出道以來每一年都會毫不手軟送出巿值不菲的生日禮物，日前張員瑛度過18歲的生日，一個內地粉絲後援會因為送出50多樣豪華禮物而在韓國論壇引起激烈討論，然而卻有不少人表示「根本不用送給她」。



張員瑛昨日（31/8）剛剛過完18歲生日。（IG：@for_everyoung10）

張員瑛的一個內地粉絲後援會由她出道起年年都會向偶像送上厚禮，今年亦不例外大手筆地送上名牌衫褲鞋襪、首飾、手袋，以及還有相機、Go Pro和咖啡機等共50多樣禮物，總值至少都已經幾十萬元。雖然大規模都令不少網民都表示好羨慕張員瑛的人生，但亦有不少批評聲音指送奢侈禮物給偶像並不妥當，而且以張員瑛的地位與人氣，自己亦絕對有能力買給自己。

張員瑛受萬千寵愛在一身。（IG：@for_everyoung10）

不過，最引起爭議的地方是該後援會今次送了至少19樣Miu Miu的產品，包括手袋、洋裝、耳環、頭飾、鞋子和香水等等，然而Miu Miu正正就是由「人間Miu Miu」之稱的張員瑛所代言的品牌，令大批網民表示平時張員瑛應該都收到大量公關禮物，根本不用吹灰之力就能得到：「給品牌代言人送她代言的產品當禮物，真了不起」、「這樣送和品牌送有什麼分別」、「送別的就好了」、「張員瑛應該都有吧」。

張員瑛是Miu Miu的代言人。（IG：@for_everyoung10）

點擊觀看張員瑛從粉絲手中收到的Miu Miu產品：

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點擊觀看張員瑛收到的其他名牌禮物：

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有網民表示偶像的生日就像粉絲後援會一年一度的送禮大賽，為的只是在偶像面前看起來更加有面子。由於粉絲太破費的關係，現時愈來愈多藝人對外表示只收信件不再收禮物，因此有不少網民希望Starship亦能夠跟隨其他經紀公司的做法。

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