披荊斬棘2 | 溫兆倫四人組內向性格成弊端？　自爆生活中有點結巴

57歲溫兆倫早前在訪談節目《魯豫有約一日行10》中表示參加《披荊斬棘2》就是要證明自己還在圈中，首次公演他與最後剩下的劉愷威、黃義達以及泰國歌手Mike Angelo自動成組，表演歌曲《一萬次悲傷》。



四人舞台經歷匱乏。（微博@披荊斬棘）

由於四人中只有黃義達擅長樂器，且舞台經驗都不太足，因此在加分的X-part中，作為隊長的溫兆倫提議每人講一兩句勵志的話語，望藉此打動觀眾，不過遭到了導演組的否決，認為這部分應該使出撒手鐧，最終四人決定以彈結他上陣。然而，雖然網友大讚四人將歌曲演繹得不錯，但前兩組都是集唱歌、Rap、跳舞等頗有層次的表演，且視覺衝擊力也很強，相對來講，這一組除了燈光之外，沒有其他的舞台效果，略顯平淡。

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其實節目開播兩星期以來，網友已對各位藝人的性格與技能有了初步認識，認為這四位哥哥性格太內向，沒有人氣之餘，也不懂得爭取，加之沒有分量比較重的人物，導致幾乎沒有舞美設計，目前排名最低，實在有些可惜：「一萬次悲傷真的悲傷了」、「感覺就是看咖位準備的……或者是都沒人提意見吧…溫兆倫和劉愷威都好溫和」、「就撒點紙條，這也太省錢了吧，特別是跟後面蘇有朋一組的比，彷彿是地攤貨遇上了高定」等。

自參加節目以來，溫兆倫一直予人和善的感覺，說話慢條斯理，照顧身邊的成員等，首集還遭陳小春打趣「結巴」。而在與隊員的聊天過程中，他自認「我生活中是有點結巴的」，但馬上就被黃義達同劉愷威否定，笑言：「你那天老叫我去KTV吃龍蝦什麼，哪有結巴？」不過，很多有參與節目錄製的網友早前已在微博爆料，溫兆倫在首次公演後被淘汰，令不少觀眾大感可惜。