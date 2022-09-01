披荊斬棘2 | 杜德偉為表演貼錢上節目？　還原19年前造型零變化！

60歲杜德偉（Alex）參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》後再度引起關注，樣貌身材保養得宜之餘，唱跳水準依舊。首次公演中，他與曾比特、范世錡、朱嘉琦一組，唱跳歌曲《紅雲袍》。



杜德偉與三位90後隊友。（微博@披荊斬棘）

由於組內除了杜德偉與曾比特舞台經驗比較豐富之外，其他兩位都是演員，且《紅雲袍》難度頗高，舞台也非常複雜，包括創作X-part、跳舞、表演以及Rap，令作為隊長的杜德偉很茫然，經過太太的建議，他決定動用自己的資源，譬如進入錄音棚練習，隨時錄、隨時了解不足；特別邀請Rap老師從北京飛來長沙，面對面教學；演戲方面，自己親身上陣指點，而最困擾的X-part，他決定還原當年主演的大熱劇集《第8號當舖》中的造型，更在短短三日之內一比一還原服裝配飾，引發觀眾回憶殺，雖然已過去19年，但杜德偉幾乎沒有什麼變化，狀態令人驚歎！

見到杜德偉認真的態度，網友都紛紛大讚：「老牌的藝人真的好敬業盡責」、「厲害了我的哥」，更有網友笑言：「貼錢上節目」等。

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而在畫面切過宿舍日常時，剛剛洗完頭的曾比特意外受到網友關注，一直以爆炸頭示人的他，難得見到頭髮垂下來，一頭披肩捲毛，露出額頭，令不少網友大感新鮮：「原來曾比特洗完頭是這樣」、「曾比特不炸毛了好可愛」、「曾比特洗完頭看起來頭髮也不太多的樣子」等。