白色強人II｜唐詩詠離巢好朋友都唔知　馬國明：佢收得好埋

《白色強人II》收視成績理想，第四周跨平台直播最高收視率為22.4點。今日（01/09）劇組搞慰勞宴宴請台前幕後以及醫護人員食飯。馬國明接受《香港01》訪問時，就表示收到局製的好消息，因為劇集的播出而引起大眾對罕見病的關注亦間接令政府加快了為罕見病設立一站式醫療中心。馬國明表示，聽到這個消息後比知道有高收視更為開心。



唐詩詠與馬國明是第四度在劇集飾演一對，2011年在《紫禁驚雷》中更演過夫妻；而非「情侶線」的合作亦至少四次，難怪如此有默契。（劇照）

講起飾演醫生的經驗，原來馬國明已經先後做過4次不同部門的醫護人員，他說：「以前啲甲乙丙唔計啦，真係做過嘅有神經外科、心胸肺科、心理醫生同兒科，又唔係做過好多，醫療範疇太大，我又未做得晒。」接下來想做什麼科目的醫生？他表示沒什麼所謂，提議他做婦產科時，他笑說：「都好呀，我冇乜所謂。可能有啲觀眾會帶有色眼鏡睇做婦產科，但係你問我又唔係，其實婦產科係一個迎接生命嘅醫科，我覺得好有正能量，不過要睇第時有邊個監製要拍。」

馬國明前後都做過4次醫生。（陳順禎攝）

對於唐詩詠離巢轉攻舞台劇的消息，馬國明就表示毫不知情，說：「係咪轉攻舞台劇就冇聽過，不過我聽過佢對舞台劇有興趣。我睇到有啲報道話佢係咪離巢呢，我就唔問過佢，佢都冇同我哋透露過。呢個就要同佢本人求證。佢收得好埋，就算拍《隱形戰隊》（《鐵馬兄弟》）都冇同我哋講過。」