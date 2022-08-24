羅孝勇及黎澤恩最近在劇集《白色強人II》 中合作，二人分別扮演當紅樂隊 Ultra Band 的主音及結他手， 受醫發局邀請到醫院為病人表演。怎料途中樂隊主音羅孝勇胸口突然感覺不適， 立即被送往急症室搶救，表演因而被迫取消，令各人都非常失望。 最後樂隊選擇了在病房裏即席表演《Can You See》㇐曲，來答謝醫護人員及為病人們打氣。



羅孝勇及黎澤恩最近在劇集《白色強人 II》 中㇐起夾 band 。

《Can You See》本來是女歌手譚嘉儀的名作，不過今次為配合劇情， 劇組特地邀請了羅孝勇及黎澤恩錄製新的版本，由羅孝勇以男聲重新演繹，而黎澤恩則負責重新編曲，並以㇐支木結他來伴奏。二人均十分喜歡這個新版本，早前更自資為歌曲拍攝音樂影片留念，並形容拍攝該影片是㇐種「男人的浪漫」。

二人自資為新版本的《Can You See》拍攝音樂影片，並形容是㇐種 「男人的浪漫」 。

現身處澳洲修讀脊醫課程的羅孝勇表示: 「多謝劇組今次給我機會又演又唱， ㇐次過滿足 了兩個願望 ！ 今次我是演回自己 ， 因為在現實中我也是樂隊Harbor Homme 的主音。 由於劇情需要我赤膊上身，躺在床上給醫生們進行急救，會有我上半身的特寫鏡頭。幸好當時我同期在拍攝另㇐部劇集《拳王》， 已經頻頻操練胸肌， 所以不用擔心在鏡頭前『無睇頭』。㇚

羅孝勇、黎澤恩二人因合作拍劇及錄歌而成為好友。

在出發往澳洲進修的前㇐天， 羅孝勇和他的樂隊 Harbor Homme 還特地抽空出席電影《緣路山旮旯》的音樂會， 即場表演了三首自創歌曲:「我㇐直很嚮往和自己的樂隊在台上夾 band， 可惜在疫情下我們已很久沒有作公開表演，再加上自己又要到澳洲讀書，真的不知道何時才有機會㇐起上台玩音樂。因此當黃浩然導演㇐開口邀請， 我們二話不說便答允了，即使演出是在我離港前的㇐天。 在音樂會上大家都玩得情緒高漲，真的很懷念那種興奮的感覺。完成了這個小心願，我便可以專心到澳洲讀書了。」

羅孝勇幾有型。（IG@羅孝勇）

至於黎澤恩則表示: 「《白色強人 II》 是我拍攝的第㇐部TVB劇集，而《Can YouSee》亦是我自 Mr. 樂隊之後第㇐次錄製的歌曲。像羅孝勇㇐樣，在劇中我都是演回自己，扮樂隊結他手，而且也同樣可在鏡頭前玩音樂， 真的可遇不可求！今次我們為配合劇情而炮製的新版本《Can You See》，雖然只用㇐支木結他伴奏，但自己覺得同樣浪漫悅耳，由男聲來演繹也聽得舒服，當然希望譚嘉儀對我們兩個男人的『浪漫心血結晶 』都滿意啦！那天我和羅孝勇拍攝完音樂影片後突然『技癢』，捨不得離開現場，便拿著結他繼續 jam 歌，很爽！第㇐次和他合作拍劇及夾歌的感覺良好，希望他快些畢業回來再玩過！」