白色強人II︱胡定欣嫌冇感情線太Dry　想試姊弟戀：總之要Fresh啲

胡定欣今日（1/9）出席《白色強人II》的慶功宴，她接受《香港01》訪問時直言十分開心可以參與到《白色強人II》的演出，並說如果有下一季的話非常樂意再參與演出，但唯獨有一點要求，說：「再有下一季嘅希望加番條感情線畀我啦！」



葉晴（胡定欣飾）身世之謎亦終於曝光，原來葉晴當年在英國曾替病重男友（翟威廉飾）違規進行手術，因而面臨聆訊。

問到胡定欣想與哪一位演員「談戀愛」時，她直言想有新衝擊、新的拍作對象，而不是陳豪、馬國明這幾位。她說：「齋咗少少同Dry咗少少，希望加番條感情線可以再甜下。加感情線梗係加下啲新演員啦，但係唔知邊個，總之有得滋潤一下。」陳豪好唔好？她回答：「嗰啲拍得太多啦。」小鮮肉？她回答：「冇所謂啦，後生都幾好嘅，總之要Fresh啲，哈哈。」姊弟戀都OK？她想了想，說：「喺角色入面未試過，睇下監製點寫，好多韓劇都係咁寫……但係呢個係醫療劇嚟㗎喎，哈哈，唔緊要，最緊要好睇啫！」

又可以睇胡定欣，正。（陳順禎攝）

早幾日有報道指「金牌媒人」林盛斌（Bob）正積極為她介紹對象，胡定欣就回應說：「講咗好耐啦，停咗啦，哈哈。」她笑說：「因為佢個名出現咗喺訪問太多次，所以我講佢聽已經變成你嘅專訪，所以佢冇再搵我啦，哈哈講笑啫。」

《白色強人II》台前幕後出席慶功宴。（陳順禎攝）

胡定欣直言如果有白色強人第三季，希望可以加返條感情線。（陳順禎攝）

她續說，很多謝林盛斌（Bob）的心意，但都只是講笑，所以他沒有很認真找：「唔知佢啦，隨緣啦，其實佢係一個好有心嘅朋友，我知道呢份心意嘅。」想不想談戀愛？胡定欣直言：「隨緣啦。劇集有咁好收視，我想希望再拍唔同類型作品。我希望嚟緊日子都係專心做嘢先。」問到對 對象有什麼條件，她也說沒有特別要求，指緣份到了就會知道。