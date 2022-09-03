痞子殿下．劇評｜歡笑只係悲劇嘅包裝　身不由己才是劇本主旨

睇開無綫（TVB）的朋友都知道，TVB劇存在住主角一定有感情線仲要多角戀、大團結結局一定會BBQ、一定會有Final boss、高手多數是太監、壞人不會只死一次等準則，其中多角戀這個必有元素出現的機率簡直多到變成一個TVB劇慣例。《痞子殿下》以架空時空古裝代為背景，講王子公主落難記，當中《愛回家》式搞笑無厘頭場面被不少網民觀眾讚好。以一套相對上低成本的古裝喜劇去衡量，《痞子殿下》得到跨平台直播最高收視率22點左右的水平，以及討論度、口碑，《痞子殿下》可算是十分成功！



周嘉洛做主角做得幾好。（《痞子殿下》截圖）

有讚當然有彈，不少人都疑問為什麼《痞子殿下》這套喜劇還要着重於感情線之上，可能也有人會覺得感情線可有可無。

其實《痞子殿下》講的就已是四皇子紀威（周嘉洛飾）與納克溫柔公主（陳瀅飾）落難的故事，籍由陳瀅失憶，周嘉洛為自保而欺騙陳瀅，再雙雙流落首振鎮而起。雖然劇集大部份內容是首振鎮各種光怪陸奇的事，但主線還是圍繞着周嘉洛而進行的。以兩人的相識為開始，再以兩人的「離別」而結束其實再合適不過。

發掘咗陳瀅粗獷一面。（《痞子殿下》截圖）

再者，故事也並不盡然着重於主角身上，不少配角例如裘勇（吳岱融飾）、霍青山（曹永廉飾）、范壯龍（張頴康飾）都其個人背景故事，甚至是首振鎮中的鎮民每個都有其背景、來歷，每個細節加起來就能夠令劇集更豐富和真實，這也是網民會覺得《痞子殿下》有特色，獨立睇每個鎮民的小故事都有驚喜的原因。

配角都好睇。（《痞子殿下》截圖）

呢句係劇本核心。（《痞子殿下》截圖）

以為呢對情侶行搞笑路線，原來又係另一個悲劇。（《痞子殿下》截圖）

以為呢對情侶行搞笑路線，原來又係另一個悲劇。（《痞子殿下》截圖）

不難看出編劇在劇本下過不少心思，在主線故事的框架中安置了十分多的小故事，再於結局中收尾，引向周嘉洛被三皇子紀揚（黃嘉樂飾）被謀害後落難的真相。就以榮婉娟（小寶飾）出場的一幕為例子，身穿洋裝的她在前往首振鎮途中卡在兩個大石頭中間，遇上張頴康後隨即死纏爛打，原來她才是那個一直暗中作梗的臥底。其他鎮民的故事線也有類似的舖排手法，表面上是一個負責搞笑的身份，實際也隱藏住他本身的悲劇。

裘勇（吳岱融飾）和無雙（麥美恩飾）的故事寫很好。（《痞子殿下》截圖）

獨立來看的話，其實裘勇（吳岱融飾）和無雙（麥美恩飾）的故事寫得最好。吳岱融的角色設定不止是鎮首和協助周嘉洛逃難有關，他與麥美恩的感情線才是最精彩的部份。表面上他和麥美恩是舊愛，予人一個女追男，男方因為不談兒女私情的錯覺，直到劇集最後才來一個大反轉，揭曉麥美恩其實也是臥底，為報仇才獻身吳岱融，而吳岱融也在得悉真相的時候講出自己是太監而拒愛的真相，身不由己才是本劇想帶出的主旨。

感情線寫得好好。（《痞子殿下》截圖）

麥美恩因為報仇而接近仇人吳岱融，最終卻上他。吳岱融因為身體殘缺而想愛不敢愛，但當仿終於突破心理關口接近麥美恩的時候，卻被背叛死於愛人之手。麥美恩雖然報得大仇但又發現自己早已愛上仇人，最難過莫過於是自認為是仇人的吳岱融其實並不是仇人，所以是她錯手殺了自己的愛人。要說《痞子殿下》是一套喜劇，其實說它是一套以搞笑和愛情包裝的悲情劇更為適合。

睇完整套劇之後，如果會覺得有一點點傷感的話，那麼就代表看懂了。