痞子殿下｜黃建東入行11年仲係底層　自覺虧欠父母：佢嫌棄我呀

黃建東於TVB劇集《痞子殿下》中大放異彩，不少觀眾都稱讚黃建東有成為新一代笑匠的潛質。他自2011年入行起大大小小都飾演過超過50個角色，一直都是飾演路人甲乙丙的他直到近年才被重用，一路走來實在不易。



黃建東在《痞子殿下》的演出被讚。（林迅景攝）

黃建東今日（29/8）出席劇集宣傳洞動時接受《香港01》訪問，說：「今次《痞子殿下》個角色都唔錯，但係唔代表嚟緊角色都會咁多戲份，我都客串咗一啲戲，反而我覺得自己有排都未OK。我希望多啲監製見到我唔同能力，擺我喺唔同位置，因為自己好想做多啲感性、感情戲，好靠大家畀機會。」

黃建東在《痞子殿下》的演出被讚。（林迅景攝）

他認為，自己還是起步階段，說：「level仲係好低，直頭係底層，哈哈。我覺得最緊要係咩呢，我又唔係最搞笑嗰個，又唔係最正經嗰個，自己有啲尷尬位。今年嘅工作對黃建東嚟講係有啲迷失。」他解釋說，雖然今年有兩套劇集出街，但工作依然不多也沒有太多發揮機會。

《痞子殿下》演員出席宣傳活動。（林迅景攝）

黃建東曾經講過後悔花光父母首期100萬去進修演藝，近年工作增多，他透露自己正在儲首期買樓「還」給父母，說：「儲緊首期，儲咗一部份啦，而家要睇多啲樓睇吓有冇機會上車，啲細嘅單位都可能得。我阿媽成日問我幾時搬，佢成日叫我快搬走，哈哈，佢嫌棄我呀，但係我都係咁愛佢。屋企人一定有嘈交嘅時候，正常嘅。我覺得我成世人都虧欠咗佢，哈哈，不過我哋唔講呢啲。」