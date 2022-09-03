53歲林煒與龔慈恩離婚三年　同富婆女友愛得甜蜜生活滋潤

龔慈恩前夫林煒在2019年被台灣傳媒影到與女總裁劉灼梅當街擁抱接吻，隨即傳出婚外情的消息，其後他直認已經與對方拍拖3個月，並透露與龔慈恩已經分居兩年，正在辦理離婚手續。其實林煒早已回到台灣生活，並不時在社交平台分享近況，日前他就與富婆女友一起參加慈善活動，相中所見劉灼梅靠在林煒身上，十分親密，而一身休閒打扮的林煒，似乎發福了不少，當年的英俊小生形象不再。



林煒與富婆女友一起參加慈善活動。（Facebook@劉灼梅）

現年53歲的林煒憑《花系列》戲劇爆紅，成為一線小生，他與龔慈恩因合作拍攝劇集《雪山飛狐》而結緣，兩人在1999年註冊結婚，婚後育有長女林愷鈴及細仔林卓毅，一家四口樂也融融。不過由於兩公婆長年分隔台灣及香港兩地，聚少離多，久而久之感情亦變淡，最後決定離婚。

龔慈恩與林煒因為合作拍攝劇集《雪山飛狐》而結緣。（劇照）

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離婚後林煒一直留在台灣，不時出席活動，但大多數時間都是同富婆女友出雙入對。據知劉灼梅與林煒年紀相若，兩人合夥投資開公司，更經常出入高檔場所，與商界老總等聚會，看來林煒已經成功躋身名流社交圈，而林煒亦對女友讚不絕口，他指對方能夠給自己安全感，更可在事業上幫助自己，兩人公開戀情以來感情穩定，生意亦搞得有聲有色，難怪林煒亦愈過愈滋潤，身形圓潤了不少。

林煒在2019年承認與女總裁劉灼梅拍拖。（Facebook@劉灼梅）