東張西望｜8歲學生疑被體罰手臂留血痕　家長：指甲都插晒入去

現今已不容許以體罰教肓下一代，更不用說小朋友返學時遭到老師暴力對待。《東張西望》今日（02/09）報道一宗疑似體罰的個案。有家長向《東張西望》報料，指自己8歲的小朋友上學時遭老師暴力對待，手臂上更出現了三個指甲造成的血印。



小朋友疑被老師暴力對待。（《東張西望》截圖）

這位家長表示，有一日當小朋友回到家中後他就發現他的衣服出現血跡，細問以及檢查後才發現小朋友的手臂上出現三個指甲形狀的血印。小朋友向家長表示，自己上課期間因為擅自走出位而被老師大力地拉扯回座位，之後就流血受傷。

出晒血。（《東張西望》截圖）

化名「囝囝」的8歲小朋友接受《東張西望》訪問說：「當時我喺教室，有啲調皮，老師就捉住我呢度，之後就見到有呢個傷口，之後佢就話我冤枉佢，話係我用筆整傷冤枉佢。」他還表示老師當時的神情很凶惡，十分生氣，而且他十分害怕，說：「超級驚。」家長爸爸也說：「指甲都插晒入去，我哋想像唔到嗰個情景，個老師有幾惡，小朋友有幾驚。」

小朋友好驚。（《東張西望》截圖）

之後「囝囝」的家長爸爸到學校投訴，校長收到投訴後表明會處理，但是結果卻令他失望。之後校長回覆家長爸爸就，已就事件向老師詢問，不過校長卻回覆說老師不認有整傷學生，然後就不了了之。

指甲都插晒入去。（《東張西望》截圖）

及後家長爸爸再向教育局及辦學團體投訴，辦學團體則指事件交由校長全權處理，而教育局則指出，校長向他們報告時只說「小朋友的手臂多了幾個紅印」。之後，家長爸爸就發現小朋友回到學校時疑似被針對，還被兩次記過。

個囝俾老師咁對待，正常人都嬲啦。（《東張西望》截圖）

家長爸爸說第一次因為小朋友欠交功課而被記過，但班上很多學生也出現同樣問題，沒理由只是他的小朋友被記過。第二次因為小朋友座位後的同學用萬字夾拮小朋友，他的小朋友回頭打了那位同學一下就被記過，但拮人的學生就沒被記過。家長爸爸說：「我哋執着學校處理方式，點解佢只係記我小朋友嘅缺點。小朋友其實好無助，其實呢個就係一個標籤成份。」家長爸爸續指，其實學校家長社群中，也有人表示個別老師容易情緒失控，已經試過掟學生的桌椅、書包出班房，還會當眾懲罰或者喝罵。

當晚驗傷。（《東張西望》截圖）

護士都表示8歲小朋友冇可能可以造成呢啲傷口。（《東張西望》截圖）

其他家長都拍老師平時好惡。（《東張西望》截圖）

學校回覆《東張西望》時指事件已交由警方跟進及按教育局程序處理，而辦學團體及教育局則表示已收到投訴，與學校了解，如發現教師被證實專業失德，就會根據《教育條例》嚴肅跟進。《東張西望》交代事件的最後，教育局回覆疑被家長時指他的小朋友可以返回學校，並不會再見到這位老師。