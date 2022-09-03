梅啟明自爆與細16年馬來西亞老婆離婚　促梅媽親自現身證無被禁錮

已故樂壇天后梅艷芳 (梅姐) 逝世多年，但其家人糾紛彷彿沒完沒了，至今一直不時見報，向來疼錫梅姐胞兄梅啟明的梅媽覃美金 ，月前更與兒子關係決裂，甚至宣稱要脫離母子關係。梅啟明最近又再入稟高等法院，指姪兒梅柏麟及負責照顧梅媽的看護鄭姑娘欺壓軟禁梅媽，向二人索償合共800萬元。他昨日（2日）現身高等法院，正式入稟控告姪兒梅柏麟及鄭姑娘。

梅啟明稱姪兒及看護欺壓軟禁梅媽覃美金。（葉志明攝）

對於日前梅媽受訪時大讚鄭姑娘，並且強烈否認自己遭受禁錮，梅啟明質疑該把聽音究竟是否梅媽本人，直言覺得梅媽是因為遭人挾持才被迫講反話，又指老人家不知道會被人餵吃什麼藥。他要求梅媽與鄭姑娘下星期二於荃灣住所下現身，跟他一起見傳媒，讓梅媽親自出來證明自己沒有被人禁錮。

梅媽覃美金與兒子梅啟明糾紛不絕。（資料圖片／湯庸皓攝）

他又透露他身在馬來西亞，細他16年的老婆Joey目前正在當地辦理離婚手續與他離婚，坦言對於被離婚感到沒所謂，指自己一直有寄錢過去，有大疊單據可以做證。他表示會對電影公司的官司提出上訴，還自己一個公道，並預告下星期會再次見傳媒一次過交代。

99歲的梅媽接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文訪問，親自開腔否認被禁錮。（D100影片截圖）

梅啟明除了愛錢之外，也愛女人，生性風流。他先後結過兩次婚，第二任的馬來西亞老婆Joey細他16年，兩人育有一名13歲兒子Richard。然而他在去年8月卻被影到與一名金髮女子在銅鑼灣十指緊扣逛街。事後傳媒追問他老婆知否他有小三，梅啟明竟直言：「冇問題，有咩事啫！」完全不當老婆Joey是一回事，甚至令人以為Joey默許他享齊人之福。

今年他又被老婆Joey踢爆有一名泰籍情婦，指他與泰籍女友合力踢走梅媽身邊親友，以便操控梅母這部人肉提款機，甚至以立妾為由，向梅媽索取禮金。梅啟明還向醫院護士稱泰籍情婦是他的老婆，讓女友能夠以新抱名義進出醫院找梅媽。另梅媽早前更爆料指梅啟明仍有私生子：「佢喺美國……有『蘇州屎』，仲有兩個仔！真陰功囉……」。