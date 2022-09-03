披荊斬棘2︱吳卓羲憶述TVB拍劇七日冇覺瞓：你不幹，很多人在排隊

吳卓羲（Ron）自參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》以來憑藉幽默的性格圈粉無數，在首次公演中更順利與偶像仁科組隊，入住同一間房，多了不少聊天機會。



Ron首次公演表現不錯。（微博@披荊斬棘）

在宿舍休息期間，Ron與仁科、內地演員張峻寧暢聊拍戲生活，他透露自己至今已拍了八十幾部戲，算下來平均一年四五部，回想在無綫（TVB）的拍戲經歷，Ron坦言：「特別地辛苦，我最長時間七天沒睡覺，早上六點鐘化妝，七點鐘出工，然後拍到下午……可能是晚上六點多，然後回到那個TVB棚景吃個飯，之後進棚景裏面拍，拍到凌晨5點，然後回家洗個澡出來，半個小時，開車半個小時，然後到TVB化妝，重新的一天都是這樣過。」旁邊的仁科聽後忍不住感嘆：「嘩，咁死人㗎喎！」Ron指著自己，風趣回應：「還沒死啊。」而坐在另一邊的張峻寧也好奇地問：「那怎麼睡啊？」他續指道：「我們自己開車的，我們沒有人接的，然後你回到TVB畫完妝之後到現場，那個時候就睡，睡25分鐘，半個小時，其實人家開車你睡不著，睡不好，辛苦到哭了，一點都不容易。」

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雖然當年非常辛苦，不過Ron並沒有怨言，而是更加珍惜機會：「以前在TVB沒辦法，就是你不幹，很多人在排隊，對吧？你有機會，你還說這種話，別人罵的，你知道嗎？」這一番說話看似雲淡風輕，但令不少網友都很感慨：「所以說在TVB有所成就的都是靠自己努力拼來的，不容易」、「很敬業的演員啊，TVB的演員都很負責」、「內娛的明星一天天的賣慘，演戲背個台詞都謝天謝地了吹敬業了」等。