披荊斬棘2 | 吳卓羲與偶像仁科台上唱兄弟情　林峯眼神難掩失落？

吳卓羲（Ron）在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中瘋狂「追星」五條人樂隊主音仁科人盡皆知，更不惜與林峯「拆夥」，同仁科一組，聯同任賢齊、演員張峻寧備戰首次公演，繼上一集學閩南話學到爆粗後，今集再度與仁科放笑彈。



《世界第一等》組。（微博@披荊斬棘）

由於舞台中有些表演部分，樂隊出身的仁科在這方面經驗匱乏，因此在排練過程中總是忘記與大家配合，或者慢半拍，令Ron大呻「好累」，但轉過頭又表示：「挺開心，因為我只對著他練。真的謝謝仁科，那個快樂就蓋過那個累了，就是我喜歡這個過程，讓自己有個回憶吧。」再次看出Ron對仁科的喜愛非同一般。適逢9月2日是Ron 43歲生日，他更在凌晨post同仁科的合照，並配文：「這個人跟我慶祝生日，感謝羲科。​​​​」友誼火速升溫。

Ron同仁科的關係越來越好。（微博截圖）

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休息期間，Ron也特別照顧仁科，用筋膜槍幫對方按摩膊頭，相當體貼，他坦言：「兩三年前，我看那個視頻，沒認識他之前，我覺得他很有性格，就是藝術家吧，對！」在回顧32位男藝人初次見面的片段中，Ron一見到仁科就兩眼放光，由打招呼開始，視線就未曾從對方身上離開過，他續指道：「在跟他相處（過程中），其實我覺得他很有想法，他自己的想法挺特別的。」

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在台上表演期間，唱到「有情有義好兄弟」時，Ron與仁科緊握雙手，四目對望，鏡頭特別切換到林峯，他若有所思的表情耐人尋味，似乎有些失落；而到Ron solo時，鏡頭再度切換到林峯，他即刻喜逐顏開，為好兄弟歡呼。兩個微妙的表情截然不同，這一切都沒有逃過觀眾的法眼，紛紛笑言道：「這感覺就像是吃醋了一樣」、「這個眼神就和我聽到好朋友沒叫我自己出去玩一樣的」、「為什麼要把林峯的眼神拍得這麼赤裸裸」等，直指Ron與林峯真的是好兄弟。