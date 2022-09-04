荃灣豬肉檔威威星途正式玩完？　粉絲應援群組三星期零更新疑停運

現年36歲的荃灣豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威），早前爆紅後火速成為新一代師奶殺手，還踩入娛樂圈展開了他的演藝事業，人氣銳不可擋。今年5月19日正式出道的他已先後接拍了多個廣告，可是自從他在最新一個健康食品廣告中，終於肯除下口罩以真面目見人後，人氣急速下滑，出現「走粉」情況，雖然威威為了答謝及紀念一班粉絲對他的厚愛，將「威威豬」（其粉絲專稱）圖案紋上身，打算力挽人氣，不過網民就唔多Buy。

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最近有網民發現一向非常熱鬧的Facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」（威威粉絲團）突然冇晒聲氣，進入群中查看才發現群組在8月15日起就沒有更新任何帖文，至今已經停運近三個星期，於是網民就翻查群組中的對話記錄，發現就連群中的「威威豬」亦對於群組停運感到惘然，更表示：「唔係冇Post出，而係管理員唔批Post，又什麼事都唔交代，令到個群半荒廢，我哋都想知道乜嘢狀況，如果真係有需要不如將管理員交捧吧！」

「威威豬」出群组零更新感到奇怪。（網上圖片）

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此外，值得一提的是這一位名為「Lai Sharon」的管理員，曾經一度被網民指出真實身份為建華集團的員工，在「荃灣鮮肉威威應援團」擔任打手一職，因此現時群組停運令到不少網民都質疑威威是否因早前過多負面新聞被雪藏，令明星之路僅維持短短57日就此完結。

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